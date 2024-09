Zwei Platzverweise - TuS Rein und USV Mooskirchen trennen sich 2:2

Details Montag, 23. September 2024 21:32

In einem aufregenden Spiel der Oberliga Mitte zwischen TuS Installationen Beranek Rein und USV Hoome Mooskirchen endete die Partie mit einem umkämpften 2:2-Unentschieden. Beide Teams kämpften leidenschaftlich und zeigten beeindruckende Leistungen, die den 150 Fans bis zur letzten Minute Spannung boten.

Torloses erstes Halbzeit

Die Partie begann intensiv und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Bereits in der ertsen Viertelstunde befand sich USV Mooskirchen in einer Druckphase, doch die Abwehr von TuS Rein stand stabil und ließ keine Torchance zu. Kurze Zeit später, in der 22. Minute, hatten die Gäste erneut eine gute Möglichkeit, die jedoch durch Beers Rettung vereitelt wurde, obwohl ein vermeintliches Abseits vorlag.

TuS Rein ergriff im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit die Initiative und kam in der 25. Minute nach einem Foulspiel im Strafraum zu einer guten Chance, doch der Schiedsrichter entschied, weiterspielen zu lassen. Kohlbacher setzte den anschließenden Schuss neben das Tor. Nur zwei Minuten später wurde erneut ein vermeintliches Foulspiel an Rauscher im Strafraum nicht geahndet, was zu Protesten seitens TuS Rein führte.

Furiose zweite Halbzeit - zwei Platzverweise

Die zweite Halbzeit begann und es folgte der erste Paukenschlag. In der 54. Minute erzielte TuS Rein das 1:0 durch ein Eigentor von USV Mooskirchen. Doch die Freude währte nicht lange. Bereits in der 63. Minute glich Jürgen Walch für USV Mooskirchen aus und brachte das Spiel wieder auf Augenhöhe.

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, und es folgten einige turbulente Minuten. In der 65. Minute sah Felix Schmied von USV Mooskirchen die Rote Karte, was die Gäste in Unterzahl brachte. Dies nutzte TuS Rein nur drei Minuten später aus, als Michael Stoimaier zum 2:1 traf und die Gastgeber erneut in Führung brachte.

Doch auch TuS Rein blieb nicht von Karten verschont. In der 72. Minute sah Paul Rauscher nach einem Foulspiel und einer anschließenden Unsportlichkeit ebenfalls Rot, was die Mannschaften wieder auf gleiche Spielerzahl brachte. Kurz danach, in der 79. Minute, hatte Krenn die große Chance, die Führung für TuS Rein auszubauen, doch sein Schuss ging über das Tor.

Spannende Schlussphase

Die Schlussphase war geprägt von Dramatik. In der 87. Minute wurde ein Tor für TuS Rein wegen eines vermeintlichen Handspiels aberkannt, was für Unmut bei den Spielern und Fans sorgte. Die Nachspielzeit brachte schließlich die Entscheidung. In der 91. Minute erzielte Richard Gössler den Ausgleichstreffer für USV Mooskirchen und besiegelte das 2:2-Unentschieden.

Die Nachspielzeit von fünf Minuten war nochmals hart umkämpft, doch es fielen keine weiteren Tore. Nach 95 Minuten endete das Duell zwischen TuS Rein und USV Mooskirchen mit einem verdienten 2:2, das beide Teams für ihre kämpferischen Leistungen belohnte.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen: "Momentan sind sowohl die Spielverläufe als auch unsere Gegentore glücklos! Wir werden weiter hart daran arbeiten und uns wieder auf die Siegerstraße zurück bringen!"

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Valentin Strommer, Tadej Pirtovsek, Kenan Iljazovic - Benjamin Hadzic, Rauscher Paul, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Daniel Krenn, Martin Kupfner - Michael Stoimaier

Ersatzspieler: Sebastian Hannes Prettenhofer, Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Kilian Teissl, Deni Straus, Felix Weber

Trainer: Gerald Tödtling , MBA

- USV Hoome Mooskirchen: David Lukas (K) - Roland Schadl, Joachim Jun. Koch, Michael Paier, Richard Gössler, Jürgen Walch - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied - Pascal Wallner, Simon Schirgi

Ersatzspieler: Jakob Brunbauer, Wolfgang Taucher, Stefan Hackl, Sebastian Knaus, Benjamin Pummer, Paul Theodor Schaffler

Trainer: Walther Eccher Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: TuS Rein : USV Mooskirchen - 2:2 (0:0)

91 Richard Gössler 2:2

68 Michael Stoimaier 2:1

63 Jürgen Walch 1:1

54 Eigentor durch David Lukas 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.