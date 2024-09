Krizanac avanciert zum Matchwinner: SV Frauental triumphiert in der Schlussphase gegen GAK 1902 Amateure

Details Donnerstag, 26. September 2024 19:59

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Oberliga Mitte (STMK) zwischen SV Ceram Austria Frauental und den GAK 1902 Amateuren setzte sich die Heimelf mit 2:1 durch. Nachdem die Gäste zunächst die Führung übernommen hatten, drehten die Hausherren in den letzten zwanzig Minuten das Spiel zu ihren Gunsten und sicherten sich drei wichtige Punkte.

Paul Krizanac (im Dress seines Ex-Klubs) trifft in der 94. Minute zum Sieg

GAK 1902 Amateure dominieren die erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem hohen Tempo seitens der Gäste aus Graz, die von Anfang an Druck aufbauten und mehrere Chancen kreierten. Bereits in der 5. Minute machten die GAK 1902 Amateure klar, dass sie an diesem Abend nicht nur als Punktelieferant angereist waren. Während SV Frauental Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden, waren die Gäste das aktivere Team und kamen in der 15. Minute zur ersten Halbchance, die jedoch ungenutzt blieb.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die GAK 1902 Amateure die dominierende Mannschaft. In der 24. Minute zahlte sich der kontinuierliche Druck aus: Tobias Revelant brachte die Gäste mit einem präzisen Abschluss nach einer starken Aktion über rechts verdient in Führung. Bis zur Pause ließ das Team aus Graz keine nennenswerten Chancen der Heimelf zu und ging mit einer 1:0-Führung in die Kabine.

SV Frauental zeigt kämpferische Moral in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst wenig. Zwar versuchten die Gastgeber, besser ins Spiel zu finden, doch waren es weiterhin die GAK 1902 Amateure, die die besseren Chancen hatten. Die Partie verflachte etwas, und es gab viele Fehlpässe auf beiden Seiten. In der 58. Minute sorgte sogar eine zutrauliche Katze auf der Tribüne für mehr Aufsehen als die spielerischen Aktionen auf dem Platz.

In der 72. Minute gelang SV Frauental jedoch der Ausgleich: Simon Lenz nutzte eine präzise Hereingabe von der rechten Seite und verwandelte eiskalt zum 1:1. Dieses Tor gab der Heimmannschaft neuen Auftrieb, und das Spiel wurde fortan intensiver. Die Gäste aus Graz zeigten sich unzufrieden mit dem drohenden Punktverlust und versuchten, die Führung wiederherzustellen, scheiterten jedoch an der resoluten Defensive der Gastgeber.

Gelb-Rot für Sebastian Mann in Minute 88

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst sah Sebastian Mann in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte für ein grobes Foulspiel, was die Heimelf in Unterzahl brachte. Trotz des numerischen Nachteils kämpften die Frauentaler unermüdlich weiter. In der Nachspielzeit wurden die Bemühungen schließlich belohnt: Paul Krizanac erzielte in der 90. Minute nach einer starken Aktion über die rechte Seite den umjubelten 2:1-Siegtreffer für SV Frauental.

Die letzten Minuten waren geprägt von hektischen Angriffen der GAK 1902 Amateure, die jedoch keine zwingenden Chancen mehr herausspielen konnten. Nach insgesamt 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und SV Frauental konnte einen hart erkämpften Heimsieg feiern.

Mit diesem Erfolg bleibt SV Frauental in der Spitzengruppe der Liga und hat den Anschluss an die führenden Teams aus Pachern und Leibnitz gewahrt. Die GAK 1902 Amateure hingegen müssen diese bittere Niederlage schnell verarbeiten, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

Oberliga Mitte: Frauental : GAK Amateure - 2:1 (0:1)

94 Paul Krizanac 2:1

72 Simon Lenz 1:1

24 Tobias Revelant 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

