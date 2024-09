Befreiungsschlag für Unterpremstätten - 3:0 gegen Rebenland

Details Freitag, 27. September 2024 22:51

Der SC Unterpremstätten hat sich in der 7. Runde der Oberliga Mitte eindrucksvoll gegen SU Rebenland in der Liga zurück gemeldet. Mit einem überzeugenden 3:0-Sieg sicherte sich die Neuhold-Truppe die drei Punkte und zeigte eine dominante Leistung über die gesamte Spielzeit. Bereits zur Halbzeit führte das Team verdient mit 2:0 und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Rebenland fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und konnte kaum nennenswerte Akzente setzen.

Am Freitagabend holte der SCU den ersten Sieg in der aktuellen Saison.

Blitzstart und frühe Führung für Unterpremstätten - nach einer Viertelstunde steht es 2:0

Das Spiel begann sofort intensiv. Schon in der 2. Minute hatte der SC Unterpremstätten die erste Möglichkeit nach einem indirekten Freistoß, der jedoch neben das Tor ging. Nur sieben Minuten später gelang auf schwerem Boden die Führung für die Gastgeber: Nach einem Eckball von Ammar Parlic stand Stefan Kirchberger goldrichtig im Strafraum und schob den Ball zum 1:0 ins Netz.

Unterpremstätten blieb weiterhin am Drücker und erspielte sich zahlreiche Chancen. In der 11. Minute hätte Kirchberger fast das zweite Tor erzielt, schoss jedoch aus kurzer Distanz über das Tor. Nur zwei Minuten später verpasste Patrick Rupprecht mit einem Versuch, den Torwart zu überlupfen, das 2:0 nur knapp. Es dauerte nicht lange, bis Rupprecht dann doch traf: In der 16. Minute nutzte er einen Abpraller und erhöhte auf 2:0. Die Gäste aus Rebenland hatten bis dahin große Mühe, dem Druck standzuhalten, und kamen kaum zu eigenen Chancen.

Ein kleiner Lichtblick für Rebenland ergab sich in der 36. Minute, als Samuel Oteng eine Flanke direkt nahm, den Ball jedoch nicht richtig traf, sodass die Verteidiger von Unterpremstätten klären konnten. Kurz vor der Halbzeitpause setzte der SCU noch einmal nach, doch ein Freistoß landete nur am Pfosten. Mit einer hochverdienten 2:0-Führung ging es in die Kabine.

Unterpremstätten bleibt auch in der zweiten Halbzeit dominant

Nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen wenig. Unterpremstätten blieb die dominierende Mannschaft und ließ Rebenland kaum zur Entfaltung kommen. In der 71. Minute hatte Amer Habibovic die erste dicke Chance in der zweiten Halbzeit, scheiterte jedoch allein vor dem Torwart. Zehn Minuten später konnte Habibovic erneut nicht den entscheidenden Treffer erzielen, als er nach einem langen Ball alleine auf das Tor zulief und wieder am Torhüter scheiterte.

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute: Nach einem flachen Pass von Roland Hartmann in den Strafraum schoss Dominic Summer stark ins rechte Eck und markierte das 3:0. Nur zwei Minuten später hätte Ahmed beinahe noch einen draufgesetzt, traf jedoch nur den Außenpfosten.

In den letzten Minuten des Spiels passierte nicht mehr viel. Der Gastgeber kontrollierte das Spiel und ließ praktisch keine Chancen für Rebenland zu. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem hochverdienten 3:0-Sieg für den SC Unterpremstätten.

Rebenland musste sich der überlegenen Leistung der Gastgeber beugen und blieb über die gesamte Spielzeit hinweg ohne nennenswerte Torgefahr. Unterpremstätten hingegen konnte den ersten Saisonsieg einfahren und damit wichtige Punkte sammeln.

Statement von Dirk Klinser, Sportlicher Leiter des SCU, nach dem erlösenden Sieg:

"Dieser Sieg war Balsam für die Seele. Nach den schweren Wochen, die hinter uns liegen, tut es unglaublich gut, endlich wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Wir haben trotz der Rückschläge immer an uns geglaubt und konzentriert weitergearbeitet. Das Trainerteam hat großartige Arbeit geleistet und die Mannschaft in dieser schwierigen Zeit mental aufgebaut. Heute wurde dieser Einsatz endlich belohnt. Jetzt heißt es, den Fokus auf die nächsten Spiele zu legen und den Schwung aus diesem Erfolg mitzunehmen. Wir wollen den positiven Trend fortsetzen und weiter an unseren Zielen arbeiten."

Aufstellungen:

SC PORR Unterpremstätten: Daniel Stoiser - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Stefan Kirchberger (K), Ammar Parlic, Fabian Maurice Neuhold, Patrick Rupprecht, Roland Hartmann - Amer Habibovic

Ersatzspieler: Constantin Lorber, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Adrian Ofner, Aleksander Domjanic, Philipp Pagger

Trainer: Thomas Neuhold

- SU Rebenland: Alexander Hofer - Simon Sternad, Raphael Hassmann, Marko Stojadinovic (K) - Manuel Hödl, Roland Weber, Rudolf Martin Kraner, Marcel Pusnik - Samuel Rich Oteng, Rok Koren, Anej Horvat

Ersatzspieler: Marcel Philipp Berghofer, Julian Meier, Simon Weiland, Tobias Oswald, Niklas Oswald

Trainer: Jürgen Schautzer Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Unterpremstätten : Rebenland - 3:0 (2:0)

86 Dominic Summer 3:0

16 Patrick Rupprecht 2:0

9 Stefan Kirchberger 1:0

