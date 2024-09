Torlose Partie zwischen USV Kainbach und SV Pachern: Duell ohne Sieger auf schwerem Geläuf

Details Samstag, 28. September 2024 19:34

In der 7. Runde der Oberliga Mitte trafen USV Kainbach und SV Pachern aufeinander. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit einem 0:0-Unentschieden. Der schwere, rutschige Platz nach dem Regen spielte eine große Rolle in diesem hart umkämpften Spiel. Beide Teams zeigten viel Einsatz, doch letztlich fehlte das entscheidende Tor.

Erste Halbzeit: Chancen und Abseitstor

Die Begegnung begann lebhaft, wobei USV Kainbach die erste große Möglichkeit hatte, als ein Fehler in der Hintermannschaft von SV Pachern ungenutzt blieb. Bereits nach 14 Minuten testete Bilal Hamzic den gegnerischen Torhüter, doch sein Schuss war zu zentral. Die Gäste aus Pachern hatten zunächst mehr Ballbesitz, aber auch die Heimelf kam immer wieder gefährlich vor das Tor, wie etwa nach einem abgefälschten Schuss von Scarpatetti in der 19. Minute.

Der Platz zeigte sich nach dem Regen als schwer bespielbar, was beide Teams vor Herausforderungen stellte. Trotz dieser Bedingungen erarbeiteten sich die Kainbacher mehrere Chancen. In der 35. Minute jubelte Scarpatetti bereits, doch sein Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Kurz darauf hatte Kainbach zwei weitere Gelegenheiten, doch beide Male war die Abwehr der Gäste zur Stelle. Ein gefährlicher Schuss von Scarpatetti kurz vor der Halbzeitpause ging knapp über das Tor.

Ribo verletzt und mit der Rettung abgeholt

Der Spieler des SV Pachern, Sami Ribo, musste nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler zur Halbzeit ausgewechselt werden. Aufgrund einer Gehirnerschütterung wurde er mit der Rettung ins Spital gebracht, wo er über Nacht zur Beobachtung blieb.

Zweite Halbzeit: Dramatik bis zum Schluss, aber keine Tore

Nach dem Seitenwechsel setzte Kainbach den ersten Akzent, als ein Abschluss nur um Zentimeter am Tor vorbeiging. Die zweite Hälfte begann mit einer guten Chance für die Heimmannschaft, während Pachern zu diesem Zeitpunkt wenig Ideen zeigte. In der 57. Minute sorgte Masser Kevin mit einem Freistoß an die Latte für Aufregung, doch das Glück blieb den Hausherren verwehrt.

Pachern erarbeitete sich in der Folge eine gute Freistoßposition, doch der Schuss landete direkt in der Mauer. Der Platz blieb weiterhin rutschig, was die Spieler vor Schwierigkeiten stellte. Ein Weitschuss von Pachern wurde vom Torhüter Lorenz Feldbaumer in der 61. Minute bravourös pariert, was eine weitere gute Möglichkeit für die Gäste verhinderte. Kainbach drängte auf den Führungstreffer, blieb jedoch im letzten Drittel glücklos.

Nun erhöhte SV Pachern den Druck und wurde spielbestimmender. Ein Angriff der Gästein der 80. MInute sorgte beinahe für eine brenzlige Situation - in Überzahl war man aufs Tor zugelaufen, scheiterte jedoch am nassen Rasen. Kurz vor Schluss verhinderte Elias Mauz mit einer wichtigen Grätsche im Strafraum eine Großchance für Pachern. Martin Tatschl hatte noch einen gefährlichen Abschluss, doch auch dieser führte nicht zum Tor.

Nach 94 spannenden Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und es blieb beim torlosen Unentschieden. Trotz intensiver Zweikämpfe und zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte sich kein Team durchsetzen. Beide Teams hätten die drei Punkte gerne in die Kabinen mitgenommen, doch am Ende mussten sich beide Mannschaften mit einem Punkt zufriedengeben.

Statement von Mario Innerhofer-Ambros, Trainer des SV Pachern:

"Wir haben heute gegen sehr starke Kainbacher gespielt, die einen wirklich hervorragenden Matchplan hatten. In der ersten Halbzeit waren sie das klar bessere Team und haben uns ordentlich unter Druck gesetzt. Aber in der zweiten Hälfte konnten wir uns steigern und besser ins Spiel finden. Am Ende denke ich, dass beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben können. Es war ein intensives Spiel, und beide Teams haben alles gegeben.

Jetzt heißt es, erst einmal zu regenerieren und ab Montag den Fokus auf den nächsten Gegner zu legen. Es war uns wichtig, das Spiel nicht zu verlieren, und dieses Ziel haben wir erreicht. Besonders erfreulich ist, dass unser Spieler Sami Ribo, der eine Gehirnerschütterung erlitten hat, auf dem Weg der Besserung ist. Er musste zur Sicherheit über Nacht im Spital bleiben, aber es sieht alles gut aus. Wir hoffen, dass er bald wieder vollständig genesen ist."

Aufstellungen:

USV A-TEC OFNER Kainbach I: Lorenz Feldbaumer (K) - Elias Mauz, Leo Hamminger, Nico Neuhold, Stefan Wenter - Christian Lieb, Simon Pansy, Nicolaus Scarpatetti, Fabian Koch, Kevin Masser - Bilal Hamzic

Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Benjamin Schweighofer, Martin Tatschl, Robin Moroder, Andreas Kalcher

Trainer: Mag. Marcelo Zeiner

- SV SMB Pachern: Marcel Volinz - Oliver Weitzer (K), Sami Ribo, Marco Foda, Manuel Sidar - Klemens Grabler, Sebastian Skaper, Florian Pinnitsch - Christoph Fuchs, Paul Jury, Dean Slisko

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Philipp Kasch, Enis Bashotaj, Alexander Karl Strauß, Martin Ulmer, Leonit Krasniqi

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober - Foto: SV Pachern

