Lokalderby endet mit Klatsche für die Heimmannschaft: USV Gabersdorf dominiert SV Straß mit einem 5:0-Auswärtssieg

Details Sonntag, 29. September 2024 11:32

Der USV Gabersdorf hat in der 7. Runde der Oberliga Mitte einen beeindruckenden 5:0-Auswärtssieg gegen den SV Straß gefeiert. Trotz eines hart umkämpften Starts gelang es Gabersdorf, die Kontrolle zu übernehmen und die Hausherren mit einer konsequenten Offensivleistung zu bezwingen. Marco Luttenberger und seine Teamkollegen glänzten dabei mit einem Torfestival in der zweiten Halbzeit, das für klare Verhältnisse sorgte. Der erwartete Trainereffekt ist somit ausgeblieben.

Engagierter Beginn der Gäste

Nach dem Trainerwechsel bei den Gastgebern (Bericht) erwarteten die rund 200 Besucher eine anders auftretende Strasser Mannschaft. Beide Teams mussten etliche Spieler vorgeben, bei Strass fehlten die drei Kroaten, bei den Gabersdorfern fehlten Markus Schuster, David Katzianschütz. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an eine hohe Intensität und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. Die erste Halbzeit war geprägt von defensiver Stabilität auf beiden Seiten, doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang es den Gästen, die entscheidende Lücke zu finden.

In der 45. Minute sorgte Marco Luttenberger für den ersten Höhepunkt des Spiels. Nach einem gut herausgespielten Angriff erzielte er das 1:0 für den USV Gabersdorf. Er musste allerdings zweimal einen Schuss abgeben, denn der erste konnte noch pariert werden. Mit diesem knappen Vorsprung ging es für die Gäste in die Halbzeitpause, während der SV Straß sich vorgenommen hatte, im zweiten Durchgang eine Antwort zu finden.

Gabersdorf überrollt Straß in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, doch diesmal waren es die Gäste, die den Ton angaben. Bereits in der 58. Minute erhöhte Konstantin Satzer auf 2:0 für Gabersdorf. Nach einem Doppelpass schickte ihn Martin Holler in die Gasse und der junge Eigenbauspieler bedankte sich mit dem Treffer. Das Tor war das Resultat einer gut koordinierten Offensivaktion, die die Abwehr des SV Straß überrumpelte. Nur vier Minuten später, in der 62. Minute, baute Marco Luttenberger mit einem schönen Schuss ins kurze Eck die Führung auf 3:0 aus. Mit diesem zweiten Treffer unterstrich er seine hervorragende Tagesform.

Der SV Straß versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu wehren, doch die Offensive von Gabersdorf war an diesem Tag einfach zu stark. In der 65. Minute setzte Gianluca Kassler ein weiteres Zeichen und traf zum 4:0. Er sprintete alleine aufs gegnerische Tor zu und schob Torhüter Manuel Trummer den Ball durch die Beine. Die Gäste spielten sich nun in einen Rausch und ließen den Hausherren kaum noch Luft zum Atmen.

Jan Jammernegg traf per Lupfer

Jan Jammernegg setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt unter eine beeindruckende zweite Halbzeit der Gäste. Nach einem Zuspiel von Luttenberger lupfte er den Ball ganz locker ins gegnerische Gehäuse. Mit seinem Treffer zum 5:0 machte er das Debakel für den SV Straß perfekt. Trotz aller Bemühungen konnten die Gastgeber keine nennenswerten Chancen kreieren und blieben am Ende chancenlos.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der 5:0-Sieg für den USV Gabersdorf besiegelt. Die Mannschaft zeigte eine herausragende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause. Der SV Straß muss sich hingegen von dieser deutlichen Niederlage erholen und die Lehren aus diesem Spiel ziehen.

Statement:

Thomas Luttenberger, Funktionär Gabersdorf:

"Das war eine ganz klare Angelegenheit. Der Sieg hätte in der zweiten Halbzeit noch höher ausfallen müssen! Der Sieg war Balsam auf die Seele."

Oberliga Mitte: SV Straß : Gabersdorf - 0:5 (0:1)

77 Jan Jammernegg 0:5

65 Gianluca Kassler 0:4

62 Marco Luttenberger 0:3

58 Konstantin Satzer 0:2

45 Marco Luttenberger 0:1

