Der Weg ist das Ziel: Schladming klopft erstmalig an die Liga-Tür

In der jüngeren Vergangenheit pendelte der FC Hohenhaus Tenne Schladming permanent zwischen der Unterliga Nord A und der Oberliga Nord. Zu Beginn der 2000-er-Jahre waren die Planaistädter in der OLN zu finden. Die Saisonen 08/09 und 09/10 verbringt man dann in der ULNA, bis man dann ein Jahr lang einen Zwischenschritt in der OLN tätigt. Der muntere "Ligen-Switch" finden dann seine muntere Fortsetzung. Nach 4 Jahren in der ULNA geht es im Sommer 2015 wieder rauf in die Oberliga Nord. Nach einem weiteren Jahr in der Unterliga Nord scheint man nun endgültig angekommen zu sein in der OLN. Aktuell ist man am starken zweiten Tabellenplatz zu finden. Da bietet sich sogar die Chance erstmalig in die Landesliga aufzusteigen. Der sportliche Leiter Werner Krammel steht Ligaportal.at mit einem Interview bzw. Wordrap zur Verfügung:

Auch ein gemeinsamer Schitag auf der hauseigenen Planai steht auf der Tagesordnung des FC Schladming.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der starken Hinrunde?

Sportlicher Leiter Werner Krammel: "Nach der vollauf gelungenen Herbstrunde ist die Stimmung in der Mannschaft natürlich hervorragend. Wir hatten im Sommer keine Abgänge zu verzeichnen. Was heißt dass wir praktisch mit der selben Mannschaft die Hinrunde bestreiten konnten. Einzig die Verletzung des einen oder anderen Spielers hat dann Sand ins Getriebe gebracht. Wobei aber festgehalten werden muss, dass wir mit der Punkteausbeute vollauf zufrieden sind. Vor allem zu Hause hat das schon einmal bestens geklappt. Einzig das Spiel gegen Kindberg-Mürzhofen mussten wir verloren geben. Die Liga ist im allgemeinen gut aufgestellt. Da kann schon einmal jeder jeden schlagen. Bei uns ist doch noch etwas Luft nach oben gegeben."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Trainingsstart war am 18. Jänner. Am eigenen Kunstrasen kommt es dann insgesamt zu 5 Testspielen. Trainingslager geht sich keines aus. Eben weil die Burschen großteils auf der Schipiste einer Beschäftigung nachgehen."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Abgänge sind: Manuel Stückelschweiger (Karriereende), Christoph Schwarz (Pause), Zugänge sind: Sebastian Auer und Martin Reiter, die zuletzt verletzt waren, kehren zurück. Das wird es aller Voraussicht gewesen sein."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wir müssen noch konzentrierter auftreten bzw. die individuellen Eigenfehler soweit abstellen. Dass es die Mannschaft drauf hat, hat diese schon bewiesen, als man ganze 22 Spiele unbesiegt geblieben ist."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Für mich sind Trofaiach und Kindberg-Mürzhofen die Favoriten. Mit Außenseiterchancen behaftet sind neben Schladming noch Rottenmann und die KSV Amateure."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht hat mich mit welcher Konstanz die Top-5 aufgetreten sind. Aber auch die Performance der beiden Aufsteiger war aller Ehren wert. Enttäuscht hat mich das eine oder andere Team, ohne aber die Mannschaft beim Namen zu nennen."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir wollen weiterhin im vorderen Tabellenbereich eine tragende Rolle spielen. Zu guter Letzt wird abgerechnet bzw. wird man dann sehen, was unterm Strich herauskommt. Die Landesliga ist ein Fernziel, aber mit aller Gewalt wollen wir diese Vorgabe nicht erreichen."

Wordrap mit Werner Krammel:

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Mensch

Zum Lachen bringt mich: glückliche Kinderaugen

Meine Lieblingsmusik: Blues, Rock

Bevorzugtes Urlaubsland: U.S.A

Mein letzter Film den ich gesehen habe: Guglhupf Geschwader

Wo ich am besten entspanne: zu Hause

Der österr. Fußball braucht: mehr gute Nachwuchs-Trainer

Ronaldo oder Messi: Messi

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Keith Richards

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: WM Finale 2022

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Frau, Plattenspieler, Dartscheibe

Fotocredit: FC Schladming

