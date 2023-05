Murtaler Torwart-Legende sagt nach 461 Spielen leise Servus

Details Montag, 15. Mai 2023 20:10

Am kommenden Sonntag trifft der ESV Knittelfeld in der Oberliga Nord auf den TUS St. Peter am Kammersberg. Damit steht ein Duell zweiter Tabellennachbarn an. Für beide geht es noch um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Schon am Mittwoch steigt für Knittelfeld-Goalie MIchael Kautschitz eine ganz besondere Partie, nämlich sein Abschiedsspiel. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kautschitz, der neben Knittelfeld auch in Kindberg und Rottenmann das Tor hütete, sagt nach 461 Spielen leise Servus. Er verabschiedet sich in die Fußballerpension. Er wird im Rahmen eines Legendenspiels um 18 Uhr noch einmal das Tor hüten.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei