SC Liezen engagiert neuen Trainer und krempelt Kader um - 10 Abgänge

Der SC Liezen schloss die Saison in der steirischen Landesliga auf dem letzten Tabellenplatz ab. Damit muss man nach vielen Jahren den Gang in die Oberliga Nord antreten. Auf dem Weg dorthin krempeln die Ennstaler ihren Kader gehörig um. Außerdem gibt es einen neuen Trainer - es ist kein Unbekannter. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Björn Zimmermann wird neuer Trainer beim SC Liezen. Er war bereits als Spieler für den SC Liezen tätig und kehrt nun 20 Jahre später als Trainer zurück. Wie der Verein betont, befinden sich in den Kadern der ersten und zweiten Kampfmannschaft rund 40 spieler aus der Region Liezen. Man sei stolz und froh über diese Entwicklung. Zimmermann werde nun gemeinsam mit Daniel Habeler (Co-Trainer) in der kommenden Saison daraus eine Mannschaft formen. „Es war bereits der dritte Anlauf, Björn zum SC zu holen und wir freuen uns, dass es nun geklappt hat! Björn hat in seinen Trainerstationen immer gute Arbeit geleistet und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Für mich zeichnet einen guten Trainer aus, mit vorhandenem Spielermaterial das Maximum herauszuholen und ich denke, er hat das in seinen letzten Stationen immer gemacht. Unser Ziel in dieser Saison ist es, in den Top 5 zu landen und eine Mannschaft mit starkem regionalen Bezug zu formen, die langfristig nicht nur um den Titel mitspielen, sondern im Falle eines Aufstieges auch in der Landesliga bestehen kann", so die sportliche Leitung des Klubs.

Folgende Spieler werden den Verein verlassen: Martin Kammerhuber (Micheldorf), Romaria Cekaj (Wien), Bernd Rindler (Deutschlandsberg SC), Kemal Dervisevic (offen), Dragan Gavranovic (offen), Viktor Ganchev (Wien), Mitar Trifkovic (offen), Mario Dancevic (Bad Ischl), Cyprian Valko (offen) und Peter Kovacevic (offen)