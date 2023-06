Die steirischen Meister 2022/23 - Oberliga Nord: FC Schladming

Details Montag, 26. Juni 2023 07:55

Die Saison im steirischen Unterhaus ist vor eineinhalb Wochen mit den Relegationsduellen abgeschlossen worden. Schon eine Woche davor kam es zu den letzten Titelentscheidungen. So war es auch in der Oberliga Nord. Erst in der letzten Runde sicherte sich der FC Schladming den Meistertitel. Besonders brisant: In der letzten Runde konnten noch drei Teams Meister werden: Die Kapfenberg Amateure, Kindberg-Mürzhofen und eben Schladming. Letztlich konnten sich die Ennstaler durchsetzen und steigen in die Landesliga auf.

Ein Punkt Vorsprung

Letztlich sicherten sich die Schladminger mit nur einem Punkt Vorsprung auf Kindberg-Mürzhofen den Meistertitel. Von vorzeitiger Entscheidung konnte als keine Rede sein. Im Gegenteil: Schladming ging sogar als Zweiter in die letzte Runde, konnte sich aber aufgrund eines Umfallers von Kindberg doch noch den Titel holen. Zur Saisonhalbzeit lag überhaupt der FC Trofaiach in Front, sogar mit drei Punkten Vorsprung auf Schladming. Dritter war Rottenmann. Im Frühjahr drehten dann die Schladminger, Kindberg und die Kapfenberger aber so richtig auf und ermöglichten ein Saisonfinale, wie man es in der Oberliga Nord so noch nicht gesehen hat.

Defensive macht den Unterschied

Am Ende kassierte die Mannschaft von Trainer Herwig Burgsteiner sechs Niederlagen, eine mehr als Verfolger Kindberg. Allerdings war man in der Defensive wesentlich stärker unterwegs, was den Ennstalern letztlich wohl auch den Meistertitel brachte. Man kassierte 31 Tore, um elf weniger als Kindberg. Daran ändert auch nichts, dass die Kindberger mit 87 Toren 13 Treffer mehr erzielten als die Ennstaler. Auch an der Torschützenliste ist zu sehen, dass am Ende tatsächlich die starke Defensive den Unterschied zu gunsten der Schladminger machte. Erst auf den Plätzen 6 und 7 liegen mit Daniel Krammel und Adrian Wass Schladminger - mit je zwölf Toren.

