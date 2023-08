Trofaiach trennt sich von sportlichem Leiter

Details Donnerstag, 10. August 2023 07:28

Überraschung drei Tage vor Saisonstart in der Oberliga Nord. Der FC Trofaiach gab am Mittwoch die Trennung vom ihrem sportlichen Leiter Goran Francesevic bekannt. Unter Francesevic wurden die Trofaiacher in der abgelaufenen Saison Herbstmeister, jetzt wurde die Zusammenarbeit beendet.

"Der Vorstand des FC Trofaiachs ist zum schwierigen Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit Goran Francesevic als Sportlicher Leiter KM 1 freundschaftlich und wertschätzend zu beenden", geben die Trofaiacher auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Unter der sportlichen Leitung von Francesevic hat Trofaiach wichtige Fortschritte und Erfolge erzielt. "Besonders hervorzuheben ist hier natürlich die erfolgreiche Herbstsaison 2022 mit dem „Gewinn des Herbstmeistertitels“, heißt es weiter.

