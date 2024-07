SC Bruck an der Mur nach Abstieg: "Werden alles reinhauen!"

Details Samstag, 20. Juli 2024 18:41

Der SC Bruck beendete die Saison in der Landesliga auf dem 14. Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein, immerhin musste man sich damit aus der Landesliga in die Oberliga Nord verabschieden. Man konnte 30 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Philipp Gröblinger, dem sportlichen Leiter der Brucker - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Philipp Gröblinger: "Ja, wir haben definitiv etwas gelernt! Dass der Kader nicht groß genug sein kann (lacht). Wir haben das ganze Frühjahr durchwegs zwischen 5 und 8 Verletzte gehabt. Und dabei keine muskulären Geschichten, die nach ein bis zwei Wochen vielleicht wieder gehen, sondern alles langwierige und monatelange Ausfälle. Aber es ist nicht nur an den Verletzten gelegen, denn teilweise haben wir Spiele aus der Hand gegeben, die man eigentlich nicht mehr verlieren konnte.."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Philipp Gröblinger: "Die Höhepunkte waren sicher der Sieg gegen Lafnitz im Frühjahr, und die Serie mit den unbesiegten Spielen, wo wir auch nochmals Hoffnung geschöpft haben, was aber dann leider nichts wurde"

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Philipp Gröblinger: "Für uns wird es sicher gut sein, wieder in der Oberliga zu kicken! Wir sind die letzten Jahre immer hinten drinnen gewesen, das nagt auch an den Spielern! In der Oberliga wollen wir ganz vorne mitmischen! Die Vorbereitung verläuft bis jetzt gut, wir haben 5 Spiele und werden da sicher einiges testen."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Philipp Gröblinger: "Dort wird es immer schwieriger. Die großen Vereine können den Jugendlichen mehr bieten, noch dazu wird es immer schwieriger, gute Trainer zu finden, die vorallem auch leistbar sind! Aber unsere Jugendleitung macht einen sehr guten Job."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Philipp Gröblinger: "Wir haben leider 7 Abgänge zu verzeichnen, haben aber auch 6 Neuzugänge."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Philipp Gröblinger: "Unser Ziel ist, das wir ganz vorne mitspielen wollen. Wenn es mit dem sofortigen Wiederaufsteig klappt, sind wir happy, aber gerade als Absteiger ist das nicht immer leicht und man ist gleich von Beginn weg der große Gejagte. Aber wir sind bereit dafür und werden alles reinhauen, um eine sehr erfolgreiche Saison zu bestreiten."

