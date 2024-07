FC Zeltweg will auch in der Oberliga Nord eine gute Rolle spielen

Details Dienstag, 23. Juli 2024 07:56

Der FC Zeltweg beendete die Saison in der Unterliga Nord B auf dem ersten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl mehr als zufrieden sein, immerhin stieg man in die Oberliga Nord auf. Man konnte 53 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Alexandra Preiss, der sportlichen Leiterin der Zeltweger - wir wollten von ihr wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Alexandra Preiss: "Wir sind sogar hochzufrieden. Das Ziel war die Meisterschaft und der Aufstieg in die Oberliga Nord, was letztlich klar erreicht wurde. Kompliment an alle Beteiligten."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Alexandra Preiss: "Das war sicher das Unentschieden auswärts in St. Lorenzen, wo wir mehr als eine Halbzeit mit 2 Mann weniger gespielt haben. Außerdem das letzte Spiel gegen Kobenz."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Alexandra Preiss: "Wir müssen neue Spieler integrieren und uns insgesamt an das höhere Niveau in der Oberliga gewöhnen."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Alexandra Preiss: "Wir haben einen Zuwachs von ca. 20 Kindern und stellen Teams in der U7, U8, U9, U10, U12 und U13."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Alexandra Preiss: "Ja, wir haben uns da und dort verstärkt."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Alexandra Preiss: "Es geht um die Weiterentwicklung der Mannschaft. Wir wollen einen Platz im gesicherten Mittelfeld."

