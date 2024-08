Sensation im Steirer-Cup: FC Zeltweg wirft DSV Leoben aus dem Bewerb

Details Dienstag, 13. August 2024 23:29

In einem dramatischen Cup-Duell sorgte der FC Zeltweg aus der Oberliga Nord für eine große Überraschung und besiegte den Regionalligisten DSV Leoben mit 2:1. Vor 500 begeisterten Zuschauern im Stadion zeigte Zeltweg eine starke Leistung und zog verdient in die nächste Runde des Steirer-Cups ein. Für den DSV Leoben war es die zweite bittere Cup-Niederlage in kurzer Zeit, nachdem sie bereits im ÖFB-Cup gescheitert waren.

Vor kurzer Zeit stieg Zeltweg in die Oberliga auf, nun warf man den DSV aus dem Steirercup

Frühe Führung für den Underdog - 2:0 zur Pause

Zeltweg erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 8. Minute durch Ardian Jasari mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, und sie zeigten sich in der Folge äußerst kämpferisch und diszipliniert. Leoben, das eigentlich als Favorit in die Partie ging, fand nur schwer ins Spiel und hatte Mühe, sich gegen die engagierten Zeltweger durchzusetzen.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte Zeltweg seine Führung sogar ausbauen. In der 43. Minute war es erneut Ardian Jasari, der für das 2:0 sorgte und die Fans im Stadion zum Jubeln brachte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause, während Leoben sichtlich enttäuscht den Platz verließ.

Zeltweg kämpft den DSV nieder - Aufsteig in die dritte Runde!

In der zweiten Halbzeit versuchte Leoben, das Spiel zu drehen, doch Zeltweg verteidigte clever und ließ nur wenige Chancen zu. Erst in der 89. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Danny Krause. Doch dieser Treffer kam zu spät, und Zeltweg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit diesem Sieg feiert der FC Zeltweg einen historischen Erfolg und wirft den höherklassigen DSV Leoben aus dem Steirer-Cup. Während Zeltweg nun mit großem Selbstvertrauen in die nächste Runde und geht, muss sich Leoben auf die Regionalliga konzentrieren und die Enttäuschung über das erneute Cup-Aus schnell verarbeiten.

Für Zeltweg war es ein großer Tag und ein Sieg, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Die Mannschaft von Trainer Dorner hat mit viel Leidenschaft und einer geschlossenen Teamleistung gezeigt, dass im Cup alles möglich ist. Leoben hingegen muss sich den Vorwurf gefallen lassen, die Partie eventuell zu leichtfertig angegangen zu sein.

Stimme zum Spiel

Marco Dorner - Trainer Zeltweg

"Wir haben uns intensiv auf die erste Garnitur des DSV Leoben vorbereitet, aber letztendlich ist dann doch ihre zweite Mannschaft mit Unterstützung von ein paar Profis aufgelaufen. Trotzdem haben wir den Gegner sehr ernst genommen und konnten mit einer disziplinierten taktischen Leistung, viel Herz, Leidenschaft und einem starken Teamgefüge einen für mich absolut verdienten Sieg erringen. Zwar hatte Leoben auch gute Phasen im Spiel, aber sie kamen nur zu zwei oder drei wirklich zwingenden Torchancen, und ihr Anschlusstreffer kurz vor Schluss war eher glücklich. Natürlich hatten auch wir das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite, besonders beim 2:0 kurz vor der Halbzeit, das aus einer vermeintlichen Abseitsposition erzielt wurde. Aber in einem K.O.-Spiel zählt vor allem, das positive Ergebnis über die Zeit zu bringen, und das haben wir nach knapp 95 Minuten geschafft. Daher darf man durchaus von einem verdienten Cup-Sieg sprechen."

Aufstellungen:

Zeltweg: Manuel Moser - Timo Purgstaller, Daniel Hirzberger (K), Benjamin Leitner, Nico Fritz - Ardi Kicaj, Albin Kicaj, Amer Pajic - Christian Hoffelner, Ardian Jasari, Manuel Tafeit

Ersatzspieler: Mario Fehberger, Patrik Rados, Collins Efe Giegbefumwen, Marko Ilic, Boris Avdoyan, Cedric Gauster, Luca Elias Reichhold

Trainer: Marco Dorner

- DSV Leoben: Fabian Kinzl - Joseph Pölzl, Ntenis Thomai, Nathanael Kukanda, Timo Christopher Perthel - Edonis Bytyci, Danny Krause, Ricardo Gavric, Samuel Magerl, Thomas Maier (K) - Patrick Weinberger

Ersatzspieler: Tobias Zeismann, Jonas Richter, Dario Koraus, Denis Zec, Maximilian Baumann, Elias Drabli, Clinton Osawaru

Trainer: Rene Lerch

Bericht Florian Kober

