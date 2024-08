LIGAPORTAL-SPIEL DER WOCHE: SC Bruck-FC Zeltweg - der Vorbericht

Details Donnerstag, 22. August 2024 19:02

Am Freitag, den 23. August 2024, kommt es im Murinselstadion zu einem echten Schlagerspiel in der Oberliga Nord: Der SC Bruck/Mur empfängt den FC Zeltweg. Diese Begegnung verspricht Hochspannung, denn hier trifft ein ambitionierter Landesligaabsteiger auf einen mutigen Unterliga-Aufsteiger. Während Bruck/Mur nach zwei klaren Siegen voller Selbstvertrauen in das Spiel geht, reist Zeltweg mit vier hart erkämpften Punkten im Gepäck an. Es ist alles angerichtet für ein packendes Duell.

Bruck ist makellos in die neue Saison gestartet - am Freitag hat das Team eine schwere Aufgabe vor der Brust

Die Ausgangslage: Absteiger trifft auf Aufsteiger - ab geht die Post!

Der SC Bruck/Mur hat die Erwartungen an den Saisonstart voll erfüllt. Mit einem beeindruckenden 6:0-Heimsieg gegen den SV St. Michael und einem hart erkämpften 1:0-Auswärtserfolg beim SV Kapfenberg konnten die Brucker nicht nur die maximale Punkteausbeute von sechs Zählern verbuchen, sondern blieben dabei auch ohne Gegentreffer. Sieben Tore in zwei Spielen sprechen eine deutliche Sprache: Bruck ist in Topform und zeigt bereits früh in der Saison, dass mit ihnen im Titelkampf zu rechnen ist.

Der FC Zeltweg, der erst in diesem Sommer in die Oberliga aufgestiegen ist, hat einen vielversprechenden Start hingelegt. Ein 1:1-Remis beim SV Lassing und ein 2:1-Heimsieg gegen den TUS St. Peter sorgten dafür, dass Zeltweg sich direkt in der neuen Liga akklimatisiert hat. Obwohl das Team von Trainer Marco Dorner als klarer Außenseiter ins Spiel geht, hat es bereits gezeigt, dass es in der Lage ist, auch vermeintlich stärkeren Gegnern Paroli zu bieten.

Stimmen vor dem Spiel:

Philipp Gröblinger, sportlicher Leiter des SC Bruck/Mur, ist sich der Favoritenrolle seines Teams bewusst, warnt aber vor Übermut:

„Nach zwei Siegen sind die Erwartungen natürlich groß. Wir wissen, dass wir mit unserer Qualität und Erfahrung ein Favorit auf den Aufstieg sind, aber gerade deshalb dürfen wir keinen Gegner unterschätzen. Jeder will uns schlagen, und jedes Spiel beginnt bei null. Wir möchten am eigenen Platz unbedingt die drei Punkte holen und unsere Stärken konsequent ausspielen. Alle Spieler sind fit und top motiviert, nur Christoph Graschi hat sich leider im Training verletzt und wird uns am Freitag fehlen.“

Auch Alexandra Preiss, sportliche Leiterin des FC Zeltweg, zeigt Respekt vor dem Gegner, gibt sich aber gelassen:

„Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind wir als Aufsteiger sehr zufrieden. Das haben wir uns erhofft, aber nicht zwingend erwartet. Für mich ist Bruck der klare Meisterkandidat Nummer eins in dieser Saison, das haben sie in den ersten Spielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir wissen, was uns in Bruck erwartet, und werden alles geben, um mitzuhalten. Wenn wir ein Unentschieden holen, wären wir sehr zufrieden. Aber auch wenn es nicht reicht, werden wir das akzeptieren und uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Wir freuen uns auf das Spiel und gehen ohne Druck, aber hochmotiviert in die Partie.“

Ligaportal-Ausblick:

Das Spiel verspricht Spannung pur. Der SC Bruck/Mur will seine makellose Bilanz verteidigen und die Tabellenführung festigen, während der FC Zeltweg als Underdog für eine Überraschung sorgen möchte. Die Zuschauer im Murinselstadion können sich auf ein intensives Duell freuen, in dem Bruck unter Druck steht, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr im Murinselstadion.

Ligaportal hat das Match als „Spiel der Woche“ ausgewählt und wird live berichten. Fußballherz, was willst du mehr?

Hier geht es zum LIveticker

Bericht Florian Kober

