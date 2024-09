Michael Schwaiger: Eine Ennstaler Fußballlegende tritt ab - 382 Tore bleiben!

Details Donnerstag, 05. September 2024 21:09

Ein stiller Abschied, aber eine glanzvolle Karriere: Michael Schwaiger, eine der prägendsten Persönlichkeiten des Ennstaler Fußballs, hat nach beeindruckenden 612 Spielen und 382 Toren seine aktive Laufbahn beendet. Mit fünf Meistertiteln in der Tasche und zahlreichen weiteren Erfolgen hinterlässt er Spuren, die in der regionalen Fußballszene noch lange nachhallen werden.

Schwaiger begann seine Karriere beim ATV Irdning, wo er über 17 Jahre hinweg zur Identifikationsfigur avancierte. Doch der vielseitige Offensivspieler schnürte nicht nur für Irdning die Fußballschuhe: Er hinterließ auch bei der SU Wörschach, DSV Leoben, SV Stainach, SC Liezen, SV Rottenmann und dem SV Windischgarsten bleibende Eindrücke. In all diesen Stationen zeigte sich seine außergewöhnliche Vielseitigkeit, seine unermüdliche Leidenschaft und sein Torinstinkt.

Fünf Meistertitel – Ein Erfolgsgarant im Angriff der Vereine

Auch wenn Schwaiger beim ATV Irdning seine Heimat hatte, war es nicht der einzige Verein, mit dem er Erfolge feierte. Insgesamt fünf Meistertitel konnte er während seiner Karriere erringen – verteilt über verschiedene Vereine, bei denen er stets eine Führungsrolle einnahm.

Sein letzter und wohl bedeutendster Titel kam im Frühjahr 2024 mit dem ATV Irdning, als Schwaiger maßgeblich am Wiederaufstieg des Vereins in die Oberliga Nord beteiligt war. Besonders bemerkenswert: Nach einem Kreuzband- und Meniskusriss kämpfte er sich eindrucksvoll zurück und erzielte trotz langer Verletzungspause in der Rückrunde der Saison 13 Tore. Mit insgesamt 16 Saisontreffern war er entscheidend dafür verantwortlich, dass Irdning erneut den Weg nach oben fand.

Doch auch bei anderen Vereinen war Schwaiger der Schlüssel zum Erfolg. Seine Zeit beim SV Windischgarsten bleibt unvergessen, als er in der Saison 2021/2022 auch als Oberösterreich-weiter Torschützenkönig mit sagenhaften 41 Toren in Erscheinung trat.

Ein unermüdlicher Torjäger und Vorbild

Mit 382 Toren in 612 Spielen hat sich Schwaiger als einer der produktivsten Stürmer der Region in die Geschichtsbücher eingetragen. Doch Zahlen allein fassen nicht die gesamte Bedeutung dieses Spielers zusammen. Sein unbändiger Wille, sich nach schweren Verletzungen zurückzukämpfen, und seine Fähigkeit, junge Spieler zu inspirieren, machten ihn zu einem Vorbild auf und neben dem Platz.

Seine Stationen bei verschiedenen Vereinen zeigen, dass Schwaiger nicht nur ein herausragender Torjäger war, sondern auch die Fähigkeit hatte, sich in unterschiedlichen Teamsituationen einzufinden und zum Erfolg beizutragen. Egal ob als Führungsspieler oder als Torschütze – er war derjenige, auf den sich Trainer und Mitspieler verlassen konnten.

Die Zukunft: er bleibt vermutlich dem Fußball treu

Obwohl Schwaiger nun die aktive Karriere beendet, wird er dem Fußball erhalten bleiben. Der erfolgreiche Abschluss seiner UEFA B Lizenz legt nahe, dass wir ihn bald in einer Trainerrolle sehen könnten. Ob als Trainer einer Jugendmannschaft oder vielleicht sogar einer Kampfmannschaft – Schwaiger hat zweifellos das Fachwissen und die Erfahrung, um auch abseits des Platzes eine wichtige Rolle zu spielen.

Ein leiser Abschied, aber ein großes Vermächtnis

Michael Schwaiger verabschiedet sich still, so wie es seine Art ist. Doch seine Verdienste um den regionalen Fußball, die vielen unvergesslichen Momente und seine unermüdliche Leidenschaft werden bleiben. Sein Name wird in den Annalen des Ennstaler Fußballs verewigt sein – und wer weiß, vielleicht steht das nächste Kapitel seiner Fußballkarriere bereits vor der Tür.

In einer Welt, in der schnelle Erfolge und große Schlagzeilen oft im Vordergrund stehen, ist Schwaigers Karriere eine Erinnerung daran, was mit Hingabe, Ausdauer und Teamgeist erreicht werden kann. Er hat nicht nur Spiele gewonnen, sondern die Herzen vieler Fans – und das ist das wahre Erbe einer Irdinger Legende.

Bericht Florian Kober

