Schwere Verletzung, Hubschraubereinsatz und Spielunterbrechung: FC Judenburg besiegt SV Lassing mit 4:1

Der FC Judenburg hat sich im Auswärtsspiel gegen den SV Seerestaurant Lassing klar mit 4:1 durchgesetzt. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und legten in der zweiten Hälfte noch einen weiteren Treffer nach. Einzig Sebastian Blatt konnte für die Gastgeber einen Ehrentreffer erzielen. Julian Pachler vom SV Lassing verletzte sich so schwer, dass der Notarzthubschrauber landen musste.

Spielunterbrechung: Der Notarzthubschrauber musste Julian Pachler abholen

Die Begegnung startete mit einem Rückschlag für den SV Lassing, als Julian Pachler bereits in der fünften Minute verletzt am Boden lag und kurze Zeit später schwer verletzt vom Feld musste. Der Spielmacher und Mastermind blieb mit dem rechten Fuß hängen und verdrehte sich das Knie, dass jeder am Platz seine Ohren anlegte. Ein erster vorsichtiger Verdacht lautete auf Kreuz- und Seitenbandriss sowie Verletzung des Meniskus. Dieser frühe Ausfall brachte die Heimmannschaft aus dem Konzept und eröffnete den Gästen aus Judenburg Chancen, das Spiel zu dominieren.

In der 12. Minute nutzte Florian Stadler eine dieser Gelegenheiten und erzielte das 1:0 für den FC Judenburg. Die Gäste machten weiter Druck und in der 23. Minute war es erneut Florian Stadler, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Der SV Lassing hatte Mühe, ins Spiel zu finden, während der FC Judenburg weiter offensiv agierte.

In Minute 33 kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall, als ein Hubschrauber auf dem Feld landen musste, um den verletzen Spieler zu versorgen. Dieses Ereignis unterbrach das Spiel vor etwa eine halbe Stunde, doch der FC Judenburg ließ sich davon nicht beirren. In der 35. Minute stellte Nemanja Makic mit einem weiteren Treffer zum 3:0 die Weichen klar auf Sieg. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

SV Lassing kämpft, doch Judenburg bleibt überlegen

Nach dem Wiederanpfiff versuchte der SV Lassing, zurück ins Spiel zu finden. Es dauerte jedoch bis zur 58. Minute, ehe Sebastian Blatt den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielen konnte. Dieser Treffer brachte kurzzeitig neue Hoffnung für die Heimmannschaft, die nun energischer agierte und auf weitere Tore drängte.

Doch die Gäste aus Judenburg ließen sich nicht beirren und verteidigten geschickt. In der 62. Minute setzte Florian Stadler dann endgültig den Schlusspunkt, als er mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 4:1-Endstand erhöhte. Der FC Judenburg verwaltete die Führung souverän und ließ keine weiteren Chancen des SV Lassing zu.

Florian Stadler jubelte über seinen Doppelpack

Mehr als ein Ehrentreffer war für Lassing nicht drinnen

In den verbleibenden Minuten passierte nicht mehr viel, und der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit. Mit diesem verdienten 4:1-Sieg festigte der FC Judenburg seine Position in der Oberliga Nord (STMK) und sicherte sich wichtige Punkte.

Der SV Seerestaurant Lassing hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird sich nun auf die kommenden Spiele konzentrieren müssen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Der verletzungsbedingte Ausfall von Julian Pachler gleich zu Beginn des Spiels hatte sicherlich Einfluss auf die Leistung der Heimmannschaft, doch am Ende war der FC Judenburg die klar überlegene Mannschaft.

Statements:

Franz "Stoxi" Stocker, sportlicher Leiter Lassing:

"Wenn der Teufel Junge hat, dann hat er viele… Judenburg nutzte die gebotenen Chancen eiskalt aus, wir waren nach der Verletzung von Julian sichtlich geschockt, spielten aber in Hälfte zwei keinen schlechten Fußball. Unserem Mastermind Julian Pachler wünschen wir nur das Beste und eine schnelle Genesung!"

Karl-Heinz Kubesch, Trainer Judenburg:

"Wir haben von Anfang bis zum Ende das Spiel dominiert, vorallem die ersten 30 Minuten einen sehr guten Fußball gespielt. Wir haben den Gegner hinten reingedrückt und auch die richtigen Tore gemacht. Nach dem Hubschraubereinsatz und der Unterbrechung sind wir gleich voll drin gewesen und haben dann das 0:3 gemacht. Das war die Entscheidung. Die Gegner waren sichtlich geschockt, ich wünsche dem verletzten Spieler alles Gute!"

Oberliga Nord: SV Lassing : Judenburg - 1:4 (0:3)

62 Florian Stadler 1:4

58 Sebastian Blatt 1:3

35 Nemanja Makic 0:3

23 Nemanja Makic 0:2

12 Florian Stadler 0:1

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland und RIPU Sportfotos

