Bad-Mitterndorf Coach Schmid nach der Niederlage gegen Liezen: "Wir waren sehr undiszipliniert!"

Details Montag, 30. September 2024 10:42

In einem rassigen Bezirksderby zwischen dem ASV Bad Mitterndorf und dem SC Liezen setzte sich der SC Liezen mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0, bevor sie in der zweiten Hälfte ihren Vorsprung trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers verteidigen und ausbauen konnten. Steven Thalhammer war der Schlüsselspieler für den Erfolg von Liezen - er traf zweimal. Christoph Gassner (Bad Mitterndorf) wurde in der 23. Minute vorzeitig in die Dusche geschickt.

Zweifachtorschütze Steven Thalhammer jubelt mit Elvyn Kanyerere

Früher Führungstreffer und Dominanz der Gäste

Der SC Liezen erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der dritten Minute in Führung. Steven Thalhammer verwandelte eine Vorlage von Yannick Rampler und brachte sein Team früh mit 1:0 in Front. Die Gäste machten in den folgenden Minuten weiter Druck und zeigten sich besonders im Abschluss sehr effizient. In der 15. Minute hatte Thalhammer eine weitere gute Gelegenheit, doch der Torhüter Christoph Wieser von Bad Mitterndorf parierte glänzend. Wenige Minuten später setzte Thalhammer einen Schuss an die Stange, was die Drangphase von Liezen unterstrich.

Bad Mitterndorf tat sich in der Anfangsphase schwer, ins Spiel zu finden. Nach 23 Minuten musste das Team zudem einen herben Rückschlag verkraften: Nachdem Christoph Gassner in Minute 21 schon knapp am Ausschluss vorbeischrammte sah er nur zwei Minuten später die Gelb-Rote Karte und brachte sein Team damit in Unterzahl. Liezen nutzte die numerische Überlegenheit geschickt aus und konnte in der 36. Minute durch ein Tor von Thalhammer auf 2:0 erhöhen. Die Gäste ließen den Ball gut laufen und dominierten das Spielgeschehen bis zur Pause.

Liezen lässt ein wenig nach und Bad Mitterndorf bäumt sich auf

Nach der Halbzeitpause kam der ASV Bad Mitterndorf deutlich verbessert aus der Kabine. In der 50. Minute hatten sie eine große Chance - Liezen-Keeper Alem Murica stand jedoch am Posten. Doch der Druck der Heimelf zahlte sich aus, Unglücksrabe Nikola Ostojic traf nach einem Gestocher im Strafraum ins eigene Tor und verhalf den Gegnern in der 52. Minute zum 1:2 erzielte. Dies gab den Gastgebern neue Hoffnung und sie kamen nun besser ins Spiel.

Der SC Liezen war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so dominant wie zuvor und ließ Bad Mitterndorf vermehrt zu Chancen kommen. Allerdings fehlte es den Gastgebern an der nötigen Durchschlagskraft, um den Ausgleich zu erzielen. In der 61. Minute hatte Rampler eine gute Kopfballchance für Liezen, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste zeigten sich weiterhin gefährlich im Konter und nutzten eine dieser Gelegenheiten in der 73. Minute eiskalt aus: Nikola Ostojic vollendete einen schnellen Gegenangriff zum 3:1 für den SC Liezen.

Nikola Ostojic traf zweimal - einmal ins falsche und einmal ins richtige Tor

In den Schlussminuten drängte Bad Mitterndorf noch einmal auf einen Treffer, doch die Abwehr von Liezen stand sicher. Daniel Biljesko hatte in der 90. Minute eine weitere Chance für die Gäste, sein Schuss verfehlte jedoch knapp das Ziel. Schließlich pfiff der souveräne Schiedsrichter Harald Ranz nach vier Minuten Nachspielzeit die Partie ab und der SC Liezen konnte einen verdienten 3:1-Erfolg feiern.

Mit diesem Sieg klettert der SC Liezen auf den zweiten Platz in Liga und zeigte eine starke Mannschaftsleistung. Für den ASV Bad Mitterndorf heißt es nun, die Niederlage schnell zu verarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Bad Mitterndorf-Coach Andreas Schmid ärgert sich über die Undiszipliniertheit seiner Mannschaft

Statements:

Andreas Schmid, Trainer Bad Mitterndorf:

"Das war eine ganz bittere Derbyniederlage. Liezen war der verdienter Sieger, so fair muss man sein. Wir haben uns aber leider wieder selbst das Leben schwer gemacht. Wir waren sehr undiszipliniert, das werden wir jetzt besprechen müssen!"

Christian Stangl, sportlicher Leiter Liezen:

"Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil wir in einem grundsätzlich hitzigen Derby in Bad Mitterndorf, kühlen Kopf bewahrt haben und einen hochverdienten Sieg einfahren konnten. Lobend erwähnen möchte ich Schiedsrichter Harald Ranz. Ich bin gerne kritisch, ich habe aber selten so einen guten Unparteiischen gesehen, wie ihn. Er hat das Spiel voll im Griff gehabt - das war großartig!"

Michael Lammer, Obmann Liezen:

"Nach dem 0:2 war der Fisch eigentlich schon geputzt. Wir haben im zweiten Durchgang zwar ein wenig nachgelassen, da ist der Gegner aufgekommen. Mit dem 1:3 war die Partie endgültig entschieden!"

Oberliga Nord: Mitterndorf : SC Liezen - 1:3 (0:2)

73 Nikola Ostojic 1:3

52 Nikola Ostojic (ET) 1:2

36 Steven Thalhammer 0:2

3 Steven Thalhammer 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.