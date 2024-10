Zaharia und Sekic-Festspiele: ESV Knittelfeld feiert Kantersieg gegen SV Lassing

Details Samstag, 05. Oktober 2024 14:58

In einer einseitigen Partie setzte sich der ESV Knittelfeld eindrucksvoll mit 8:0 gegen den Aufsteiger SV Lassing durch. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Geschehen und zeigten sich in Torlaune. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Lukas Sekic und Adrian Zaharia, die maßgeblich zum deutlichen Sieg beitrugen. Der Kantersieg lässt Knittelfelds Ambitionen in der Liga klar erkennen und gibt einen kräftigen Motivationsschub für die kommenden Begegnungen.

Adrian Zaharia traf dreimal

Stürmische erste Halbzeit - jeder Schuss ein Treffer

Gleich zu Beginn setzte ESV Knittelfeld ein Zeichen mit einem rasanten Auftakt. Schon in der 2. Spielminute konnte Lukas Sekic eine präzise Flanke verwerten und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später war es erneut Adrian Zaharia, der nach einem Traumpass von Sekic eiskalt zum 2:0 verwandelte. Knittelfeld zeigte sich in bester Spiellaune und baute den Vorsprung weiter aus. In der 14. Minute setzte Sekic mit einem sehenswerten Solo nach und schoss das 3:0.

Die Mannschaft von Lassing fand kaum in die Partie und musste mit ansehen, wie der Gegner weiterhin unaufhaltsam blieb. Adrian Zaharia machte seinen Hattrick perfekt, indem er in der 22. und 25. Minute mit einem Schlenzer und einem Volley zum 4:0 und 5:0 traf. Die Dominanz der Hausherren war in dieser Phase erdrückend, und so endete die erste Halbzeit mit einem klaren 5:0-Vorsprung für Knittelfeld.

Lukas Sekic steuerte zwei Treffer bei

Keine Gegenwehr von Lassing

Auch nach der Pause setzte ESV Knittelfeld die einseitige Partie fort. In der 52. Minute erhöhte Ilija Tomic mit einem Freistoß auf 6:0, bei dem er den Ball flach ins Tormann-Eck setzte. Andreas Stocker trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, als er in der 57. Minute nach einer Vorarbeit von Tomic per Kopfball das 7:0 markierte. SV Lassing gelang es in keiner Phase des Spiels, ernsthafte Akzente zu setzen oder den übermächtigen Gegner in Bedrängnis zu bringen.

In der Schlussphase der Partie sorgte Marius Bud für den Schlusspunkt, als er in der 90. Minute zum 8:0 traf. Dieser letzte Treffer rundete eine eindrucksvolle Vorstellung der Knittelfelder ab, die über die gesamte Spielzeit die Kontrolle behielten. Die wenigen Vorstöße der Gäste blieben erfolglos, und so endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem hochverdienten Sieg für die Heimmannschaft. ESV Knittelfeld unterstrich mit dieser Leistung seine Ambitionen in der Liga und ließ keinen Zweifel an seiner Überlegenheit in diesem Match aufkommen.

Statement:

Martin Rosol, Sportchef Knittelfeld:

"Diesmal hat die Chancenauswertung richtig gut geklappt. Wir haben aus den ersten fünf Möglichkeiten fünf Treffer erzielt - das ergibt eine Torquote von 100 %. Die restlichen Tore waren nur noch Draufgabe. Der Sieg war hochverdient."

Oberliga Nord: Knittelfeld : SV Lassing - 8:0 (5:0)

91 Marius Bud 8:0

57 Andreas Stocker 7:0

52 Ilija Tomic 6:0

25 Adrian Zaharia 5:0

22 Adrian Zaharia 4:0

14 Lukas Sekic 3:0

5 Adrian Zaharia 2:0

2 Lukas Sekic 1:0

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

