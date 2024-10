Überzeugender Heimsieg: KSV Amateure deklassieren FC Zeltweg

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 10:56

In einem einseitigen Duell triumphierten die KSV Amateure eindrucksvoll mit 6:1 gegen den FC Zeltweg. Die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an und zeigten eine bemerkenswerte Offensivleistung, während die Gäste kaum zur Entfaltung kamen. Kapfenberg setzte sich früh in Führung und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Schade, dass nur 150 Zuseher nach Schirmitz gefunden haben, denn der Auftritt der jungen Falken war schon ganz großes Kino.

Patrick Maier (rechts am Bild im Dress seines Ex-Klubs) traf zweimal

Frühe Dominanz und klare Führung zur Halbzeit

Bereits in der ersten halben Stunde wurde deutlich, dass die KSV Amateure die Kontrolle über das Spiel hatten. Die Gäste aus Zeltweg versuchten, sich durch Konterchancen in das Spiel zu kämpfen, konnten aber die gut organisierte Defensive der Jungfalken nicht überwinden. In der 26. Minute brachte Patrick Maier die Hausherren per Elfmeter in Führung. Kapfenberg dominierte weiterhin das Geschehen und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause durch einen Treffer von Maier auf 2:0. Zeltweg hatte bis dahin wenig entgegenzusetzen und konnte lediglich vereinzelte Konter ansetzen, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren.

Nach der Pause zeigten die KSV Amateure keine Anzeichen, das Tempo zu drosseln. Bereits in der 48. Minute fiel das dritte Tor durch Maximilian Jus nach einer Vorlage von Hofer, was die Vorentscheidung bedeutete. Zeltweg war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte dem Druck der Gastgeber kaum standhalten.

Deutliche Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem kurzen Hoffnungsschimmer für den FC Zeltweg. Nico Fritz nutzte in der 54. Minute eine Unachtsamkeit in der Kapfenberger Abwehr nach einem Eckball und erzielte den Anschlusstreffer zum 3:1. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur drei Minuten später stellte Nico Mikulic den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her, indem er nach einem Freistoß von Pigac per Kopf traf.

In der 63. Minute zeigte Silvio Pigac sein Können, indem er mit einem spektakulären Sololauf das fünfte Tor für die KSV Amateure erzielte. Zeltweg versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, verlor jedoch zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Frustration bei den Gästen machte sich bemerkbar, als Ardian Jasari in der 79. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Den Schlusspunkt setzte Fabio Kräutler in der 82. Minute, als er nach einem schnellen und präzisen Angriff der KSV Amateure zum 6:1-Endstand traf. Trotz einiger Bemühungen der Gäste blieb der Spielverlauf unverändert, und Kapfenberg konnte den komfortablen Sieg über die Zeit bringen. Die Leistung der KSV Amateure war nicht nur ergebnistechnisch beeindruckend, sondern spiegelte auch ihre spielerische Überlegenheit wider.

Mit diesem Sieg festigen die Jungfalken ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte, während der FC Zeltweg weiterhin nach Konstanz sucht. Die deutliche Niederlage zeigt, dass es für Zeltweg noch viel zu tun gibt, um in dieser Saison konkurrenzfähig zu bleiben.

Doppelte Freude bei Trainer Marco Göbel: Die KSV Amateure dominieren Zeltweg und Mainz 05 gewinnt beim FC St. Pauli

Stimmen zum Spiel:

Marco Göbel, Trainer KSV-Amateure:

"Das war ein sehr toller Auftritt von den Spielern. Wir haben von 90 Minuten 80 Minuten sehr mutig und dominant gespielt. Bin von der Art und Weise absolut begeistert. Vorallem die Spielphase mit dem Ball war richtig gut. Wir waren sehr griffig in den Zweikämpfen und sehr dominant im Ballbesitz. Wir hatten auch immer schöne Ballpassagen mit wenig Kontakten und viel Spiel in die Tiefe."

Alexandra Preiss, Sportchefin Zeltweg:

"Wir hatten das ganze Spiel über keinen Zugriff. Die Gegner waren klar besser. Auch das Schiedsrichterteam trug seinen Teil dazu bei. Wir müssen jetzt dieses Spiel analysieren, die Fehler besprechen und es abhaken. Der Fokus liegt jetzt auf der nächsten schweren Partie gegen St. Peter-Freienstein."

Oberliga Nord: KSV Amateure : Zeltweg - 6:1 (2:0)

82 Fabio Kräutler 6:1

63 Silvio Pigac 5:1

57 Nico Mikulic 4:1

54 Nico Fritz 3:1

48 Maximilian Jus 3:0

46 Patrick Maier 2:0

26 Patrick Maier 1:0

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

