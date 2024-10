Kampf um jeden Zentimeter: SC Liezen und ATV Irdning trennen sich im Bezirksderby 1:1

Details Montag, 07. Oktober 2024 10:43

In einem heiß umkämpften Bezirksderby der Oberliga Nord A traf der SC Liezen auf den ATV Mercanto Irdning. Vor rund 600 Zuschauern startete der Favorit Liezen stark, doch die Gäste sorgten für Überraschungen und lieferten ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende trennten sich die Teams mit einem gerechten 1:1 – Spannung bis zur letzten Minute garantiert!

Frühe Führung für Irdning

Als Tabellenzweiter ging der SC Liezen als klarer Favorit ins Spiel, doch die Gäste aus Irdning erwischten bereits in der 9. Minute einen bitteren Rückschlag: Ihr Spielmacher David Biljesko musste verletzungsbedingt ohne Fremdeinwirkung vom Platz. In der 17. Minute versuchte es ATV Irdning mit einem ersten Torschuss, der allerdings deutlich über das Gehäuse von SC Liezen ging.

Liezen versuchte schnell zu antworten und kam durch Nikola Ostojic in der 18. Minute zu einer Annäherung an das Tor der Gäste, jedoch ohne Erfolg. Weitere Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware, bis in der 22. Minute ein blitzschneller Konter der Irdninger über die rechte Seite erfolgreich abgeschlossen wurde. Florian Daum flankte präzise, und Lukas Pirosko verwandelte eiskalt zur 1:0-Führung.

In den folgenden Minuten drängte SC Liezen auf den Ausgleich. Eine gute Möglichkeit ergab sich in der 31. Minute für Elvin Kaynerere, doch der Ball segelte kläglich über das Tor. Auch Presul versuchte es in der 40. Minute, doch der Schuss landete direkt in den Händen von Irdning-Keeper Salvador Treiber. Somit gingen die Gäste mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Ostojic sichert den Ausgleich

Nach einer deutlichen Ansprache von Trainer Björn Zimmermann kam der SC Liezen mit neuem Schwung aus der Kabine und drängte die Gäste in die Defensive. Das Spiel nahm endlich Fahrt auf, und bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff bot sich die erste Großchance zum Ausgleich. Yannick Rampler hatte in der 49. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, doch sein Schuss verfehlte das Ziel nur knapp.

Auch Ostojic zeigte sich in der 53. Minute aktiv, als er am Tor vorbeischoss. Eine weitere Chance bot sich für SC Liezen in der 54. Minute, als Josip Cipric die nächste Möglichkeit ausließ. Irdning wurde regelrecht eingeschnürt, und der Druck der Gastgeber wuchs. In der 73. Minute war es dann soweit: Ein Freistoß von Nikola Ostojic fand unglücklich für Irdnings Keeper den Weg ins Tor – 1:1!

Das Spiel entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch, und die Derby-Atmosphäre im Stadion war auf dem Höhepunkt. Die größte Chance auf den Sieg hatten die Gäste in der 80. Minute, doch Florian Daum scheiterte am Liezener Schlussmann. Am Ende blieb es bei einem gerechten 1:1, das der souveräne Schiedsrichter Mag. Thomas Ofner abpfiff.

Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, ließen jedoch viele Chancen ungenutzt. SC Liezen bewies Kampfgeist und verdiente sich den Punkt durch eine kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit. ATV Irdning hingegen konnte sich auf die frühe Führung nicht ausruhen und musste sich letztendlich mit einem Punkt begnügen.

Stimmen zum Spiel:

Christian Stangl, Sportlicher Leiter Liezen:

"Vor einer tollen Kulisse konnten wir leider nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen herankommen. Das lag speziell in der erste Hälfte sicher auch an gute Irdningern. Im zweiten Durchgang waren wir dann besser im Spiel und hatten unsere Möglichkeiten. Wir wollten natürlich den Sieg, aber das Remis geht sicher in Ordnung."

Willi Danklmaier, Sportlicher Leiter ATV Irdning:

"Gratulation an das Trainerteam und unsere junge Mannschaft zu diesem verdienten Punkt beim Tabellenzweiten in Liezen. Mit einer bärenstarken Abwehrleistung haben wir in der 1. Halbzeit wenig Möglichkeiten für den SC Liezen zugelassen und gingen auch nach einem sehenswerten Konter in Führung. Die schwere Verletzung unseres Spielmachers Davis Biljesko kurz nach Spielbeginn hat uns sichtlich geschockt und ist für mich der große Wehrmutstropfen in diesem Derby.

Nach dem Führungstreffer in der 27. Minute haben wir sehr diszipliniert weitergespielt und keine großen Tormöglichkeiten zugelassen. In der zweiten Spielhälfte kam der SC Liezen stark aus der Kabine und hat uns gehörig unter Druck gesetzt. Mit viel Einsatz und etwas Glück haben wir diese Drangperiode überstanden und mussten nach einem Freistoß in der 73. Minute eher unglücklich den Ausgleich hinnehmen. Im folgenden Spielverlauf gab es für beide Mannschaften noch Möglichkeiten das Spiel zu entscheiden und endete mit einem gerechten Unentschieden."

Oberliga Nord: SC Liezen : Irdning - 1:1 (0:1)

73 Nikola Ostojic 1:1

22 Lukas Pirosko 0:1

by René Dretnik

Fotos: Ernst Sühs und RIPU-Sportfotos

