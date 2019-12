Senkrechtstarter: St. Lorenzen/Kn. behauptet sich auch in der Oberliga!

Details Montag, 16. Dezember 2019 15:53

Es ist schon aller Ehren wert, was der SV Bäckerei Gruber St. Lorenzen/Kn., da in der jüngsten Vergangenheit so alles auf die Beine gestellt hat. Denn was viele größere Städte in der Steiermark nicht schaffen, bringt eine 800-Einwohner-Ortschaft mehr oder weniger locker zuwege. Nämlich einen Verein gezielt und nach und nach an höhere Aufgaben heranzuführen. 15 Jahre lang war St. Lorenzen/Kn. ununterbrochen in der Gebietsliga Mur mit von der Partie, bis im Sommer 2018 der erstmalige Aufstieg in die Unterliga Nord B gelungen ist. Gerade mal ein Jahr war man dort vertreten bzw. führte die Reise schnurstracks in die Oberliga Nord. Und auch in dieser Spielklasse hörte man sehr bald schon, dass man weiter erfolgreich Fußball spielen will bzw. gilt es, sich weiter nach oben zu orientieren. Da passten die 3 Start-Niederlagen nicht wirklich ins Bild. Deshalb kommt es auch dazu, dass Karl Maier, Kurt Feyrer auf der Trainerbank ablöst. Das Werkl beginnt auch zu laufen (6 Spiele - 4 Siege). Im Finish aber kommt wieder gehörig Sand ins Getriebe. Wurden doch alle 4 Spiele bei 5:14-Toren verloren. Was dann einen Platz mitten drin in der Abstiegszone mit sich bringt.

Für Trainer Karl Maier und Aufsteiger St. Lorenzen/Kn. geht es in der Rückrunde um den Verbleib in der Oberliga Nord.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: SV St. Lorenzen/Kn.

Tabellenplatz: 12. Oberliga Nord

Heimtabelle: 9.

Auswärtstabelle: 13.

längste Serie ohne Sieg: 4 Spiele

höchster Sieg: 2:0 gg. Krieglach (5. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 1:7 gg. Kindberg-Mürzhofen (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,5

bekommene Tore/Heim: 2,2

geschossene Tore/Auswärts: 1,5

bekommene Tore/Auswärts: 3,0

Spiele zu Null: 2

Fairplaybewerb: 11.

erhaltene Karten: 1 rote Karte/1 gelb-rote Karte/28 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Helmut Haslinger (7 Treffer)

Sportchef Rudolf Hollmann steht Rede und Antwort:

Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Mit der Hinrunden-Performance gilt es nur bedingt zufrieden zu sein. Haben wir es doch in der Start und Endphase geschafft, leichtfertig Punkte abzugeben. So könnten wir doch durchaus 7 Punkte mehr am Konto haben. Hinzu kommt aber auch, dass wir verletzte Leistungsträger vorgeben mussten. Demnach ist doch noch einiges an Luft nach oben gegeben."

Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"In erster Linie geht es darum, dass wir abgebrühter auftreten. Es muss jedermann bewusst sein, dass in der Oberliga beinahe jeder Fehler bestraft wird."

Sind Kaderveränderungen geplant bzw. wann startet die Aufbauzeit?

"Aller Voraussicht nach werden wir etwas an den Stellschrauben drehen. Mal sehen was der Markt so her gibt. Der Trainingsstart ist mit dem 20. Jänner angesetzt. Das erste Testspiel steht dann gegen Rapid Kapfenberg am Programm."

Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Für mich ist Kindberg-Mürzhofen der heißeste Kanditat."

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Unsere Vorgabe, die es im Kollektiv zu erreichen gilt, ist es, im Frühjahr so rasch wie möglich den Klassenverbleib in trockene Tücher zu bringen."

