Zuseher-Statistik: In der Oberliga Nord sind 3 Teams federführend!

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Oberliga Nord über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. Insgesamt säumten im Herbstdurchgang gezählte 19.720 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 216 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die Partien mit den meisten Besuchern (500), gingen bei den Derbys am 20. September bei Murau gegen Unzmarkt bzw. am 6. Oktober, bei Trofaiach gegen Hinterberg, vonstatten. Platz 3 in diesem Ranking belegen die Schladminger, die es in der 1. Runde gegen Hinterberg auf 480 Zuseher brachten.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Murau 2.450 7 350 2. Schladming 2.240 7 320 3. Krieglach 1.900 6 316 4. Judenburg 1.385 6 230 5. St. Lorenzen 1.605 7 229 6. Kindberg-M. 1.270 6 211 7. Mitterndorf 1.430 7 204 8. Irdning 1.210 6 201 9. Unzmarkt 1.375 7 196 10. Trofaiach 1.140 6 190 11. ESV Knittelfeld 1.225 7 175 12. Obdach 1.100 7 157 13. Hinterberg 760 6 126 14. KSV Amateure 630 6 105

by: Ligaportal/Roo

