Großes Kino: Trofaiach angelt sich ehemaligen kroatischen Teamspieler!

Details Dienstag, 28. Januar 2020 18:59

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Nord in die Landesliga im Sommer 2003, dauerte es für den FC Stadtwerke Trofaiach geschlagene 14 Saisonen, bis es wieder klappt, das Ticket für die steirische Eliteliga zu lösen. Das Gastspiel war aber nur von kurzer Dauer bzw. heißt das tägliche Brot ab der Spielzeit 18/19 wiederum OLN. Nach dem letztjährigen 8. Platz ist es den Trofaiacher aktuell nach der Rückrunde besser gelungen, sich entsprechend formatfüllend ins Bild zu stellen. Denn mit dem 4. Rang nach dem Herbst besteht durchaus Tuchfühlung zu den "interessanten Plätzen". Und die Truppe von Trainer Rene Lerch lässt nichts unversucht, nicht doch noch in den Titelkampf einzugreifen. So ist mit der Verpflichtung des Kroaten Mario Sacer, zuletzt Tehnicar 1974 (3. in der 3. kroatischen Liga/Nord), ein dicker Fisch ins Netz gegangen.

Der 29-jährige Kroate Mario Sacer wird im Frühjahr für die Trofaiacher auf Torjagd gehen.

Erster Auftritt in Österreich

Der Steckbrief des kroatischen Angreifers, der ab sofort die Trofaiacher Offensive verstärkt, kann sich durchaus sehen lassen. So war der 29-jährige, der Vater eines 7-jährigen Buben ist (Emanuel), auch im kroatischen U19-Nationalteam im Einsatz. In den 28 Begegnungen konnte er sich achtmal in die Schützenliste eintragen. Für sein noch junges Alter kann der Striker schon auf eine sehr bewegte Vergangenheit zurückblicken. So war er neben der 1. kroatischen Liga, dort trifft er für Hajduk Split auch in der Europa League Quali gegen Dinamo Bukarest, unter anderen auch in der obersten albanischen Spielklasse im Einsatz (Partizan Tirana). Obmann Christian Gruber: "Wir sind sehr froh darüber, dass das geklappt hat mit dem Transfer. Ich denke doch, dass er uns noch viel Freude bereiten wird. Mario spielt das erste Mal in Österreich. Entsprechend motiviert ist er auch bzw. hat er vor, sich bei uns in Trofaiach ins Rampenlicht zu stellen."

ZUR Oberliga Nord Transferliste

Testspiel:

Trofaiach - SC Liezen

(1. Feber, 14:00 Uhr am Tivoli Leoben)

Photo: FC Trofaiach

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten