Beschränken auf das Wesentliche: Auf St. Lorenzen/Kn. wartet die Nagelprobe!

Drunter und drüber, das aber absolut im positiven Sinne, ist es in der jüngsten Vergangenheit beim SV Bäckerei Gruber St. Lorenzen/Knittelfeld gegangen. Denn nach 15 ununterbrochenen Jahren in der Gebietsliga Mur, hat man in der Spielzeit 18/19 in der Unterliga Nord B, den Durchmarsch in die Oberliga Nord bewerkstelligt. So als "Draufgabe" hat es die knapp 800-Seelengemeinde im Oktober tatsächlich geschafft, sich in der Kategorie "beste österreichische Amateurmannschaft" den "Bruno Award" zu krallen. Ob dieses Remmidemmi Punkte in der Meisterschaft gekostet hat, sei einmal dahingestellt. Fakt ist aber, dass die Truppe von Trainer Karl Maier, wie vier Niederlagen infolge im Herbstfinish bestätigen, die nötige Konstanz weitestgend vermissen lässt. Demnach kann es auch durchaus sein, dass das tägliche Brot des Aufsteigers, im Frühjahr, mit dem "Abstiegskampf" definiert werden muss.

Nach einer mäßig gespielten Hinrunde geht es für St. Lorenzen/Kn. nun im Frühjahr um das Überleben in der Oberliga Nord.

4 Neuzugängen stehen 2 Abgänge gegenüber

Was die Winterübertrittszeit anbelangt, bleibt man in St. Lorenzen/Kn. dem eingeschlagenen Weg treu, sich um Talente in der unmittelbaren Region umzusehen. So gibt es mit Stefan Kropf und Roland Peinhopf zwei neue Spieler vom GLMU-Herbstmeister Weißkirchen zu vermelden. Weiters sind Bujar Haziraj (FC Knittelfeld) und David Reitbauer (St. Marein-Lorenzen) neu mit von der Partie. Mit Andre Madl (Andritz) und Ivan Butum (St. Margarethen/Kn.) gibt es auch zwei Abgänge zu verzeichnen. Den Start der Punktejagd wird der Liganeuling, gegenüber dem Herbst, wohl entschieden besser gestalten müssen. Denn mit neuerlich vier Pleiten am Stück, könnte das erstmalige Oberliga-Abenteuer sehr rasch wieder vorbei sein.

Testspiel:

St. Lorenzen/Kn. - Rapid Kapfenberg

Sonntag, 2. Feber um 14:00 in Kapfenberg

