Kompakt: Die 11 OLN-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 10!

Details Montag, 09. März 2020 19:20

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Oberliga Nord. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL präsentiert laufend die aktuellen Resultate. Hier schon einmal die 11 Testspiel-Begegnungen aus der Kalenderwoche 10.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Judenburg St. Michael LL 0:0 Murau Treibach KLL 2:1 Trofaiach Waldbach OLS 4:2 Unzmarkt St. Peter/Kbg. ULNB 2:2 Krieglach ESV Mürzzuschl. ULNA 0:1 KSV Amateure Frohnleiten OLM 5:1 ESV Knittelfeld Rottenmann LL 0:3 St. Lorenzen Leoben LL 3:6 Irdning Haus/E. ULNA 5:2 Hinterberg St. Peter/J. GLMU 2:1 Hinterberg Kaindorf/S. GLW 1:4

by: Ligaportal/Roo

