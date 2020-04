Wanted! Bis zum 3. Mai wird in Knittelfeld der "Gaberl'Champion" gesucht!

Details Dienstag, 21. April 2020 21:58

In Knittelfeld ist man auf der Suche nach dem Jugend-Gaberlchampion! Wer schafft die meisten "Kicks" bevor der Ball den Boden berührt (Kopfbälle usw. sind erlaubt, nur die Hände dürfen nicht verwendet werden!) Dem/der GewinnerIn winken 50€ in Gutscheinen! Schick dein "Beweisvideo" bis zum 3. Mai an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , sende es uns über FB an zone4u Jugendzentrum Knittelfeld oder über Instagram (jugendnetzwerk_knittelfeld). Mitmachen können Knittelfelder Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 26 Jahren. Der/die GewinnerIn werden am 4. Mai kontaktiert. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, wird davon nicht gesponsert, unterstütz oder organisiert. Eine Aktion des Büros Kinder, Jugend und Familie der Stadtgemeinde Knittelfeld.

Graphik: privat / by: Ligaportal/Roo

