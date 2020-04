StayAtHome-Wordrap (4): Manuel Faschingbauer (FC Trofaiach/OLN)

Details Mittwoch, 22. April 2020 15:03

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Oberliga Nord sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der vierte Teil kommt vom FC Stadtwerke Trofaiach. Ligaportal.at konfontierte Kapitän Manuel Faschingbauer mit einem Wordrap:

(Auch bei Manuel Faschingbauer und den Trofaiachern heißt es noch Geduld aufzubringen, bis es wieder weitergeht)

So halte ich mich aktuell fit: mit Laufeinheiten und Krafttraining.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: mit meinem Trainer.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Es war der logische Schritt, den man leider nicht verhindern konnte.

Homeoffice: betrifft mich nicht

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Fisch- und Nudelgerichte

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Das Miteinander und der Wettbewerb als solcher fehlen sehr.

Diese Serie schaue ich aktuell: Scrubs

Verschiebung der EM: war leider eine Notwendigkeit.

Geisterspiele: wird wohl länger gang und gäbe sein.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Maske und mehrmaliges Hände waschen.

Lieblings-App: Ligaportal App

Challenges auf Instagram: kein Instagram

Vorbild: Sergio Ramos

Lieblingsfilm: The Wolf of Wall Street

Mein bester Gegenspieler war: hatte etliche Gute

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: gegen den damaligen Tabellenführer Kindberg-Mürzhofen. Da war es gelungen eine mannschaftlich starke Darbietung abzurufen.

Ligaportal: tolle Sache

Photo: Richard Purgstaller

