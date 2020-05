FC Kindberg-Mürzhofen: "Aus den gegebenen Vorgaben gilt es das Beste rauszuholen!"

Details Freitag, 08. Mai 2020 16:36

Ganz und gar keine einfache Zeiten durchlebt gegenwärtig der Fußballsport bzw. explizit der Amateurbereich. Denn während im Profisport zumindest vorübergehend einmal "Geisterspiele" in Aussicht gestellt werden, scheinen sich derzeit von der Regionalliga abwärts, keine wirklichen Optionen anzubieten. Was mit sich bringt, dass eben diese Clubs, wie auch die Damen- und Jugend-Mannschaften, österreichweit völlig in der Luft hängen. Von der Regierung gibt es diesbezüglich keine wegweisenden Meldungen. Anscheinend ist man bemüht Zeit ins Land kommen zu lassen, um dann mit den erforderlichen Argumenten, eine vorübergehende Lösung zu verkünden. Ob diese dann zu Gunsten des Fußballs ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass man vonseiten der Verantwortlichen, ohne der nötigen Medikamente, im Frühherbst 2020, wohl nichts leichtfertig aufs Spiel setzen wird. Ligaportal.at ist dabei die Stimmung in den Vereinen zu filtern. Nun ist der der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an der Reihe. Im Herbst-Durchgang belegte die Truppe von Trainer Rene Pitter, mit nur einem Punkt Rückstand auf den Herbstmeister Judenburg, in der Oberliga Nord, den herausragenden 2. Tabellenplatz.

(Trainer Rene Pitter sieht der nächsten Saison voller Zuversicht entgegen bzw. ist der Kampf um das Stammleiberl groß)

Trainer Rene Pitter stellt sich den 6 Ligaportal-Fragen:

Wie ist der bisherige Verlauf der Corona-Pandemie zu beurteilen bzw. wie ist die weitere Entwicklung zu erwarten?

"Es ist ganz schwierig zu sagen wie es weitergeht. Ich hoffe mal, dass die jetzige Entwicklung so weiter verläuft, dann schaut’s ja nicht so schlecht aus!"

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Ist diese Entscheidung nachvollziehbar oder hätte es auch eine andere Option gegeben?

"Fakt ist das es für so eine Sache wenig bis gar keine Erfahrungswerte gibt. Der Abbruch der Ligen war so denke ich, einfach die einfachste Lösung, um dieses Thema mal vom Tisch zu haben! Was ja doch nicht so einfach möglich ist. Ob es jetzt richtig war oder falsch war, kann man gerne diskutieren. Fakt ist es ist nun mal so und wir werden mit dieser Situation umgehen müssen."

Wie ist es zu erklären, dass der ÖFB der Bundesliga bezüglich Fortsetzung der Saison freie Hand lässt, im Amateur-Bereich aber einmal mehr über die Vereine drüberfährt?

"Wirklich erklären können es nur diese Leute die es auch entschieden haben oder entscheiden können. Ich denke mal, dass da mit den Vereinen nicht sehr viel kommuniziert wurde."

Wie groß ist die Freude auf die angekündigte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, oder ist ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen nicht sinnvoll?

"Ich persönlich kann nur von mir sprechen, dass ich mich schon unglaublich freue wenn es wieder losgehen kann. Ob Training mit oder ohne Auflagen, liegt ja wieder nicht in meiner Enscheidungspflicht. Ich versuche mit den Vorgaben und gegeben Anlässen das Beste aus meiner Mannschaft herauszuholen, und da gibt es sehr sehr viele Möglichkeiten."

Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch?

"Ich hoffe nun mal, dass es einigermaßen normal ablaufen kann. Wenn die Entwicklung so weitergeht spricht eigentlich wenig dagegen!"

Wie ist die aktuelle Situation im Verein? Ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Wir haben bis zum letzten Tag vor dieser Pandemie trainiert. Haben aber jetzt in dieser trainingsfreien Phase die Mannschaftsplanung bereits abgeschlossen, wo ALLE Spieler dem Verein unglaublich entgegengekommen sind und bleiben wollen. Der Kader wurde auch nochmal verstärkt und so haben wir für die nächste Saison einen sehr breiten und qualitativ guten Kader. Die Mischung aus Alt und Jung ist wirklich Top. Jetzt gilt es nur wieder so schnell und gut wie möglich den vorhandenen Kader aufs Beste einzustellen und Vorgaben und Mechanismen einzutrainieren. Wir haben nächste Saison über 20 Spieler die jede Woche auch um ihre Plätze kämpfen werden/müssen."

Photo: Richard Purgstaller by: Ligaportal/Roo

