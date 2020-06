In der Vorreiterrolle: Unzmarkt zeigt sich bereits gerüstet für das Anstehende!

Details Freitag, 12. Juni 2020 14:03

Vielerorts wird damit gerechnet, dass im Amateurbereich Anfang September, das Leder wieder rollen wird. Entsprechend breit gefächert zeigt sich Corona-bedingt auch die Herangehensweise der Vereine an die möglich scheinende kommende Punktejagd. Während der eine Club mit dem Mannschaftstraining überhaupt noch zuwartet, herrscht anderswo bereits Hochbetrieb auf den Plätzen, die sich nach der unfreiwilligen Pause, vielerorts in hervorragenden Zustand präsentieren. Auch hinsichtlich der Transferzeit, bis 15. Juli besteht noch die Möglichkeit den Verein zu wechseln, sind große Unterschiede gegeben. Einerseits bleibt nichts übrig als den Rotstift anzusetzen, auf der anderen Seite sind doch noch Reserven gegeben, um entsprechend verstärkt die neue Saison zu bestreiten.

(Was gelingt den punktuell verstärkten Unzmarktern mit Trainer Alexandru Liusu)

Das Zünglein an der Waage scheint wieder machbar

Der SV ET König Unzmarkt/Frauenburg ist eine jener Mannschaften, die steiermarkweit das Transferprogramm soweit bereits abgeschlossen haben. Im Sommer 2017 ist es gelungen, den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga Nord zu bewerkstelligen. Dort war es dann, wie gesicherte Mittelfeldplätze unterstreichen, durchaus gelungen, sich in der Liga zu etablieren. So sind die Unzmarkter hinter Judenburg, als Nummer 2 im Murtal antreffbar. ESV Knittelfeld, St. Lorenzen/Kn. und Obdach werden einen Zahn zulegen müssen, will man der Truppe aus dem 1.300-Seelen-Ort, diesen Rang wieder ablaufen. Trainer Alex Liusu, der seit einem Jahr beim Verein ist, ist es mit dem neu konzipierten Kader durchaus zum zutrauen, zumindest wieder eine Rolle im einstelligen Tabellenbereich zu spielen. Dafür spricht die Tatsache, dass man neben 2 Abgängen gleich 5 Zugänge verzeichnet.

