Auf einen Blick: In der Oberliga Nord stehen die ersten 72 Testspiele fest!

Ab dem 1. Juli ist es wieder gestattet das Mannschafts-Training zu betreiben. Was doch ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Den nächsten Punkt den es nun unter Einhaltung der vorgeschriebenen Rahmenbedingungen zu absolvieren gilt ist die Aufbauphase bzw. gilt es die anstehenden Testpartien entsprechend zu nützen. Denn aufgrund der langen Pause sind die Vereine doch gut daran beraten, sich nach und nach an den "Wettkampf-Alltag" heranzutasten. Zumindest bis Ende August, wenn es wieder um Meisterschaftspunkte geht, wäre es für die Amateur-Teams angebracht, wieder "voll auf der Höhe" zu sein. 72 Aufbauspiele sind in der Oberliga Nord schon einmal terminiert. Bereits mit dem 9. Juli geht es los. Hier in der Übersicht schon einmal alle Spiele, die bislang fixiert sind, in der Übersicht:

(Das Warten sollte ein Ende finden. In der Oberliga Nord kommt es ab dem 28. August wieder zu Derbys am laufenden Band.)

Judenburg: Kraubath (17.7), St. Michael (25.7), Lobmingtal (31.7), St. Margarethen (4.8), Pöls (7.8), St. Michael (11.8), Neumarkt (14.8), SC Liezen (21.8)

Kindberg-Mürzhofen: Gratkorn (24.7), Peggau (31.7), Anger (7.8), SC Liezen (14.8)

Murau: USK St. Michael (11.7), Ferlach (24.7), ESV St. Michael (31.7), WAC U18 (7.8), Frauental (14.8), Neumarkt (21.8)

Trofaiach: Frohnleiten (31.7), DSV Leoben (4.8), Gratkorn (7.8), Bruck/Mur (11.8), St. Michael (14.8), Rein (21.8)

Bad Mitterndorf: Lassing (31.7), WSV Liezen (4.8), St. Michael (7.8), Pruggern (14.8), Rottenmann (21.8)

Schladming: Stainach-Grimming (10.7), Ausseerland (17.7), Rottenmann (24.7), SC Liezen (4.8), Pruggern (7.8), Lassing (14.8)

Obdach: Treibach (18.7), Pernegg (24. 7), Oberwölz (31.7), Zeltweg (8.8), Pöls (14.8), Lobmingtal (22.8)

Unzmarkt: St. Peter/Kbg. (31.7), USK St. Michael (8.8), Zeltweg (14.8)

Krieglach: St. Michael (10.7), Strallegg (17.7), Hirschwang (24.7), Kraubath (1.8), Puch bei Weiz (8.8), Anger (14.8), ESV Mürzzuschlag (22.8)

KSV Amateure: Admira U18 (18.8)

ESV Knittelfeld: St. Margarethen/Kn. (9.7), Lobmingtal (17.7), Bruck/Mur (24.7), Rottenmann (31.7), St. Peter/Kbg. (7.8), Lobmingtal (14.8)

St. Lorenzen/Kn.: St. Peter/Fr. (11.7), DSV Leoben (24.7), Lobmingtal (8.8), Fohnsdorf (22.8)

Irdning: St. Gallen (25.7), SC Liezen (1.8), Haus/E. (7.8), Rottenmann (14.8), Bärnbach (22.8)

Hinterberg: Fladnitz/T. (25.7), St. Margarethen/Kn. (31.7), Pernegg (7.8), Thörl (14.8), St. Michael (21.8)

Oberliga Nord Transferbewegungen

Es fehlt ein Transfer in der Liste? Bitte schicke uns eine kurze Info an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Danke!

Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

