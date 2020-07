Ambitioniert: Hinterberg hat einen einstelligen Tabellenplatz im Visier!

Details Samstag, 11. Juli 2020 04:32

Der SV Central Dancing Hinterberg darf zweifelsohne zu den "Gewinnern" der Corona-Epidemie gezählt werden. Denn man braucht kein Prophet sein um nicht zu wissen, dass das für den Tabellen-Nachzügler, fünf Punkte fehlen auf den Vorletzten Irdning, eine ganz enge Geschichte geworden wäre. Aber das ist Schnee von gestern, was zählt ist die Gegenwart und da sieht der Sachverhalt für die Hinterberger schon ganz anders aus. Hat man sich doch kadermäßig punktuell verändert. Hinzu kommt, dass mit Hannes Hausberger ein neuer starker Mann auf der Trainerbank sitzt. Demnach hat man es nach 8 Jahren in der Unterliga Nord B nun in der dritten Saison in der Oberliga Nord vor, schnellstmöglich ins ruhige Fahrwasser zu gelangen.

(Trainer Hannes Hausberger hat es mit den Hinterbergern vor, einen Mittelfeldplatz zu ergattern)

Man blickt der neuen Saison zuversichtlich entgegen

Neo-Trainer Hannes Hausberger zur aktuellen Lage: "Gerry Rudolf, der nun in Pernegg das Trainerzepter schwingt, hat schon im Winter angekündigt, dass er den Verein verlassen wird. Ich war schon im Frühjahr als Co-Trainer mit dabei, der Club hat letztlich mir das Vertrauen ausgesprochen. Die Bedingungen sind bestens, die Moral in der Mannschaft bzw. die Einstellung und die Einsatzbereitschaft sind top. Die Trainingsbeteilung ist mit 15 bis 18 Spielern durchaus zum vorzeigen. Die Truppe brennt richtiggehend darauf sich zu beweisen bzw. das Ziel zu erreichen, diesmal nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Wir haben gemäß Vorschriften bereits trainiert. Nach einer kurzen Pause geht es dann am 20. Juli weiter. Das erste Testspiel steigt dann am 25. Juli beim Oberligisten in Fladnitz/Teichalm." - so der neue Trainer. Auch transfermäßig hat sich bei den Hinterbergern einiges getan, 4 Neuzugängen stehen 3 Abgänge gegenüber.

