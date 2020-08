Sigi Rasswalder verpflichtet! ESV Knittelfeld lässt Bombe platzen!

Details Freitag, 07. August 2020 15:59

Sigi Rasswalder kam im Jänner 2013 zum TSV Hartberg und spielte seitdem 7 1/2 Jahre ohne Unterbrechung im Blau-Weißen Trikot. Der gebürtige Obersteirer brachte es auf 214 Pflichtspiele, womit er sich in den Top 3 der ewigen Bestenliste des Vereins gespielt hat. Trotz des Abstiegs in die Regionalliga im Jahr 2015 hielt uns der sympathische Linksverteidiger die Treue und nahm trotz besserer Angebote einen Zweitjob an, nur um weiterhin beim TSV Hartberg spielen zu können.

(Sigi Rasswalder tauscht das Hartberger Bundesliga-Dress gegen das des Oberligisten ESV Knittelfeld)

Eine Tatsache, die man gerade in der heutigen Zeit nicht hoch genug einschätzen kann. Danach führte er als Kapitän die Mannschaft von der Regionalliga über die Zweite Liga in die Bundesliga bis in die Europa League und hatte sowohl am Aufstieg als auch der erfolgreichen Bundesligazeit einen riesengroßen Anteil. Nicht nur sportlich, sondern auch in der Kabine und abseits des Platzes war „Sigi“ stets ein Vorbild für alle und eine echte Persönlichkeit. Nun kehrt der gebürtige Knittelfelder zurück in seine Heimat und wird ab sofort den Oberligisten ESV Knittelfeld tatkräftig unter die Arme greifen.

ESV-Sportchef Martin Rosol zum Megadeal: "Wir haben schon länger an diesem Transfer gebastelt bzw. war es unser Anliegen, dass nicht zuviel nach außen dringt. Ich denke das ist uns ganz gut gelungen. Sigi ist natürlich ein absoluter Teamplayer bzw. ist es doch unser Anliegen im Konzert der Großen mitzugeigen. Die Präsentation unserer Zugänge erfolgt dann demnächst. Es gilt erst abzuklären, wie weit die Sponsoren weiter mit an Bord bleiben." - so Martin Rosol.

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Presse/Hartberg & Ligaportal/Roo

