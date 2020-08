Rassiges Murtal-Derby: Judenburg lässt die Eisenbahner entgleisen!

Details Freitag, 28. August 2020 22:49

Am Freitagabend war in der 1. Runde der Oberliga Nord auch der ESV Knittelfeld aktiv, der auf den FC Judenburg traf und zuhause um drei Punkte kämpfte. Beide Mannschaften zählen zu den absoluten Titelfavoriten, demnach durfte man sich ein hartumkämpftes Murtaler Derby erwarten. Das Spiel sollte halten was es im Vorfeld versprach. So kamen die 650 Zuseher voll auf ihre Kosten.Schiedsrichter der Partie war Florian Sabathi, er wurde an den Seiten von Anton Strablegg und Andreas Kegel assistiert.

93. Minute: Soeben hat Albin Berisha den Judenburger Siegestreffer zum 3:2 markiert.

Judenburg mit dem Raketenstart

FC Judenburg kommt deutlich frischer aus der Kabine und lässt die Fans mit einem raschen Treffer jubeln. Kapitän Christian Ritzmaier setzt in der 2. Minute auf der linken Außenbahn Astrid Basha in Szene. Der weiß seine Chance zu nützen und trifft zum raschen 0:1 ins lange Eck. Was dann doch Wirkung zeigt bei der Früstük-Truppe, die etwas Zeit benötigt um sich von diesem Schock des frühen Gegentreffers zu erholen. Beide Defensivreihen zeigen sich bereits eingespielt, wonach Torchancen vorerst verwehrt bleiben. Aber in der 41. Minute zappelt das Spielgerät erstmalig im Gästetor. Michael Wolf trifft aus 20 Metern mit einem Flachschuss zum 1:1-Ausgleich ins Objekt der Begierde. Platzer hat dann die Möglichkeit auf das 2:1. Er scheitert aber Judenburg-Keeper Basha. Mit dem Gleichstand geht es in die Halbzeitpause.

79. Minute: Da war die Knittelfelder Welt noch in Ordnung - Dominic Miedl trifft zur 2:1-Führung.

Die Schlussphase verläuft turbulent

Auch im zweiten Durchgang kommt es weitgehendst dazu, dass sich beiden Teams neutralisieren. Die Eisenbahner, mit Hartberg-Zugang Sigi Rasswalder lassen in der Verteidigung wenig bis gar nichts anbrennen. Aber auch die Schöggl-Schützlinge erweisen sich als kompromislos und können die Schotten dicht halten. Aber in der Schlussphase überschlagen sich bei dieser Auftakts-Begegnung die Ereignisse. 79. Minute: Über Zachorjansky und Platzer gelangt das Leder zu Dominic Miedl, der aus 16 Metern zur 2:1-Führung trifft. Aber die ersatzgeschwächten Judenburger wissen darauf zu antworten. In der 86. Minute trifft der eingewechselte "Notnagel" Rene Fischer mit seiner ersten Ballberührung zum 2:2. Damit aber noch nicht genug: In der 93. Minute fungiert Fischer als Assistgeber, Albin Berisha vollstreckt zum 2:3-Spielendstand.

ESV KNITTELFELD - FC JUDENBURG 2:3 (1:1)

Sportzentrum Knittelfeld, 650 Zuseher, SR: Florian Sabathi

Torfolge: 0:1 (2. Basha), 1:1 (41. Wolf), 2:1 (79. Miedl), 2:2 (86. Fischer), 2:3 (93. Berisha)

Stimme zum Spiel:

Harald Seebacher, Sportlicher Leiter Judenburg:

"Angesichts unserer dünnen Personaldecke sind wir natürlich überglücklich über den Startsieg. Die drei Punkte waren angesichts der besseren Spielanteile gegen einen starken Gegner auch verdient."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

