Harterkämpft: Trofaiach kann gegen St. Lorenzen/Kn. voll anschreiben!

Details Sonntag, 30. August 2020 10:39

In der Oberliga Nord war am Samstag der FC Trofaiach im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit dem SV St. Lorenzen/Kn. zu tun. Den Gästen ist es über weite Strecken hervorragend gelungen sich teuer zu verkaufen. Aber zu guter Letzt waren die Bemühungen der Maier-Truppe brotlose Kunst. Eben weil man zweimal Trofaiach-Angreifer Sacer nicht am Radar hat, der dann auch für den Sieg der Heimischen Sorge trägt. Der Spielleiter war Martin Wangg, assistiert wurde er von Thomas Paier und Markus Liebisch. 200 Zuseher waren mit von der Partie.

(Wohin führt die Reise die Trofaiacher mit Trainer Rene Lerch in dieser Spielzeit?)

Trofaiach mit der raschen Führung

FC Trofaiach gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. 3. Minute: Nach einem Querpass antizipiert der 29-jährige Kroate Mario Sacer am schnellsten - schon steht es 1:0. Was nachfolgend dazu führt, dass es die Trofaiacher bestens verstehen das Spiel zu kontrollieren. Was dabei aber auf der Strecke bleibt ist die Torgefährlichkeit. Die Lerch-Mannen beschränken sich vorerst einmal darauf den knappen Vorsprung zu verwalten. Vieles spielt sich dabei im Mittelfeld ab. In der Schlussphase der ersten Hälfte kommt es doch noch zu drei vielversprechenden Trofaiacher Gelegenheiten. Rabensteiner, Sacer und Lipp können daraus aber keinen Nutzen ziehen - Halbzeitstand: 1:0.

Ein Punkt war für die Gäste in Reichweite

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, nimmt auch St. Lorenzen/Kn. aktiver am Geschehen teil. Demnach kann man nun auch in der Offensive Akzente setzen. In der 59. Minute kommt es zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich. Dabei kann Bujar Haziraj Unstimmigkeiten in der Trofaiacher Hintermannschaft ausnutzen. Nur kurze Zeit später liegt das 1:2 in der Luft, FCT-Keeper Stradner kann aber Schlimmeres verhindern. Nun wogt das Spiel hin und her, ein Treffer scheint da wie dort jederzeit möglich zu sein. Die Gäste riechen Lunte und wollen mehr, kassieren dabei aber das 2:1. Wieder ist es Mario Sacer, der diesmal in der 79. Minute, per Kopf zur Stelle ist. Danach ist Trofaiach wieder Herr der Lage. Trotz einiger guter Chancen sollte das dritte Tor aber nicht mehr gelingen - Spielendstand: 2:1.

FC TROFAIACH - SV ST. LORENZEN/KN. 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (3. Sacer), 1:1 (59. Haziraj), 2:1 (78. Sacer)

Stimme zum Spiel:

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Wir haben es verabsäumt das 2:0 zu erzielen und damit mit mehr Ruhe spielen zu können. So hat der Gegner nach dem Ausgleich Oberwasser bekommen. Winter-Neuzugang Mario Sacer hat aber letztlich die Kastanien noch aus dem Feuer geholt."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

