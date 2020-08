Auftakt nach Maß: Unzmarkt gelingt es die Hinterberger zu bezwingen!

Details Sonntag, 30. August 2020 11:24

Am 1. Spieltag treffen in der Oberliga Nord der SV ET König Unzmarkt/Frauenburg und der SV Central Dancing Hinterberg aufeinander. Dabei gelingt es den Hausherren die ersten drei Punkte unter Dach und zu bringen. Die Hinterberger, Trainer Hannes Hausberger gibt sein Comeback auf der Trainerbank, erweisen sich dabei als harte Nuss. Letztendlich aber hat man knapp aber doch das Nachsehen. Der Spielleiter war Gerhard Wango, assistiert wurde er von Elisabeth Walcher und Roland Gierer. 250 Zuseher waren im Murstadion mit von der Partie.

(Trainer Alex Liusu konnte mit den Unzmarktern gegen Hinterberg den ersten Saisondreier einfahren)

Unzmarkt steckt Rückstand weg

Vom Start weg erarbeiten sich die Heimischen ein spielerisches Übergewicht. Zeltweg-Zugang Toni Sekic kommt bereits in der 2. Minute zur ersten Torchance, die Gästekeeper Delijaj aber vereiteln kann. Die Hinterberger geben zu verstehen, dass man auf die Gelegenheit warten kann. In der 33. Minute kommt es dann auch zum 0:1. Nach einem Freistoß von der Seite auf den langen Pfosten legt Schickhofer den Ball zur Mitte wo Mock völlig blank steht und den Ball nur noch ins leere Tor einschieben muss. Aber die Unzmarkter wissen eine Antwort darauf zu geben. 37. Minute: Waldhuber setzt sich nach einem Eckball alleine gegen drei Hinterberger durch und zieht von rund 18 Meter einfach mal ab und der Ball schlägt in der kurzen Ecke flach ein. 39. Minute: Da ist der Doppelschlag von Unzmarkt! Langer Ball auf den Flügel, Stanglpass in die Mitte und Waldhuber grätscht den Ball ins Tor - Halbzeitstand: 2:1.

Hinterberg hat knapp das Nachsehen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, werfen die Gäste noch einmal alles verfügbare um doch noch etwas Zählbares zu verbuchen. Es gelingt auch desöfteren die Unzmarkter in Verlegenheit zu bringen. In der 62. Minute muss man am mit dem dritten Gegentor den nächsten Tiefschlag hinnehmen. Zisser geht am rechten Flügel an drei Hinterbergern vorbei, steckt Toni perfekt in den Raum dieser scheitert zuerst am Schlussmann aber er kann den Nachschuss eiskalt verwandeln - neuer Spielstand: 3:1. Jetzt drohen die Felle für die Hinterberger davonzuschwimmen. Was letztlich auch eintreffen sollte. Obwohl es in der 85. Minute noch zum zweiten Hinterberger Tor kommt, Marco Lackmaier trifft dabei mit einem Distanzschuss ins Objekt der Begierde, geht sich zu guter Letzt nichts mehr aus für die Gäste - Spielendstand: 3:2.

SV UNZMARKT - SV HINTERBERG 3:2 (2:1)

Torfolge: 0:1 (33. Mock), 1:1 (37. Waldhuber), 2:1 (39. Waldhuber), 3:1 (62. Sekic), 3:2 (85. Lackmaier)

Stimme zum Spiel:

Philipp Ruttnig, Sportlicher Leiter Unzmarkt:

"In Summe betrachtet geht der Sieg schon in Ordnung. Wenngleich es uns die Hinterberger, die viel mit hohen Bällen agiert haben, nicht einfach gemacht haben. Natürlich ist die Freude groß, dass das geklappt hat mit den ersten drei Punkten."

