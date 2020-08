Auswärts angeschrieben: Kindberg-Mürzhofen knackt die Obdacher!

Details Sonntag, 30. August 2020 12:00

Am Samstag traf in der 1. Runde der Oberliga Nord der FC Pabst Alko Rb Obdach vor heimischem Publikum auf den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Und dabei gelingt den Gästen das Kunststück, das Spiel auch mit einem Spieler weniger am Platz, zu diktieren. Demnach geht das Trainerdebüt von Kurt Schwendinger bei den Obdachern in die Hose. Wenngleich man das entscheidende dritte Gegentor erst in der 88. Minute hinnehmen musste. Der Spielleiter war Christian Birnstingl, assistiert wurde er von Erwin Komornyik und Stephan Koren. 190 Zuseher waren im Zirbenlandstadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

(Kindberg-Mürzhofen konnte in Obdach wunschgemäß in die neue Saison starten)

Obdach mit der frühen Führung

Gleich nach dem Anpfiff versucht FC Pabst Alko Rb Obdach permanent Druck aufzubauen, um diesen dann in weiterer Folge in Tore umzumünzen. In der 3. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Denis Talic markiert das rasche 1:0. Was die Mürztaler vorerst doch einigermaßen aus der Bahn wirft. Hinzu kommt dass der Gästespieler Tösch in der 22. Minute wegen Foulspiels frühzeitig mit der roten Karte duschen geschickt wird. Aber wer dachte die Pitter-Truppe würde nun in sich zusammenfallen, der sollte sich irren. Denn auch in numerischer Unterzahl gelingt es erfolgreich den Mann zu stellen. In der 38. Minute kann man sich für die Bemühungen auch belohnen. Der Obdacher Grininger ist dabei der letzte Spieler, der den Ball berührt - Halbzeitstand: 1:1.

Die Gäste haben knapp die Nase vorne

Auch im zweiten Durchgang ist nichts vernehmbar, dass Obdach einen Spieler mehr hätte. Die Murtaler sind zwar sehr bemüht darum, mit der entsprechenden Balance ins Spiel zu finden. Was aber nur bedingt gelingen sollte. Eben weil es Kindberg-Mürzhofen bestens versteht Ball und Gegner laufen zu lassen. Das logische Resultat daraus ist die die 1:2-Führung. Florian Hoppl kann sich dabei in der 73. Minute in die Schützenliste eintragen. Adelmann hätte dann mit dem dritten Tor für klare Verhältnisse sorgen können, er trifft aber nur Aluminium. So wird es in der Schlussphase noch einmal so richtig spannend. In der 78. Minute steht es 2:2, einmal mehr trifft Denis Talic ins Schwarze. Aber die Mürztaler wollen diesen Dreier unbedingt. 88. Minute: Der eingewechselte Dominik Leitner sorgt für den 2:3-Spielendstand.

FC OBDACH - FC KINDBERG-MÜRZHOFEN 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (3. Talic), 1:1 (38. Grininger/ET), 1:2 (73. Hoppl), 2:2 (78. Talic), 2:3 (88. Leitner)

Rote Karte: Tösch (22. Kindberg-M.)

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Den Start haben wir verschlafen, zudem war der Platzverweis zu überzogen. Aber in Unterzahl haben wir dann sehr viel Moral an den Tag gelegt und das Spiel verdienterweise auch gewonnen."

Photocredit: FC Kindberg-Mürzhofen

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten