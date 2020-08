Starke Ansage: Murau liest den "Jungfalken" die Leviten!

Details Sonntag, 30. August 2020 18:15

Am 1. Spietag prallen in der Oberliga Nord der SVU Murau und die KSV Amateure aufeinander. Und dabei gelingt es der Harding-Truppe bereits eine starke Performance abzurufen. In dieser Verfassung wird man die Murauer dazu zählen müssen zum engeren Favoritenkreis. Mal sehen was die nächsten Runden so mit sich bringen werden. Auf die KSV Amateure scheint keine einfache Spielzeit zu warten. Coach Petrovic hat die Aufgabe die jungen Kicker an den Erwachsenen-Fußball heranzuführen. Der Spielleiter war Philipp Schauer, assistiert wurde er von Daniel Schalk und Kramoviku Shpresim. 150 Zuseher waren mit von der Partie.

(Murau-Trainer Georg Harding konnte mit seinen Murauern einen sicheren Heimsieg unter Dach und Fach bringen)

Murau legt die Basis für den Erfolg

Die jungen KSV’ler traten in eine halbe Stunde lang recht selbstbewußt und kompakt auf und ließen in dieser Phase nichts anbrennen und spielten flott mit. Die Heimischen wirkten etwas nervös und vorsichtig, Torchancen gab es hüben wie drüben keine, beide Teams neutralisierten sich gegenseitig und ließen kaum Platz. In der 27. Minute gab es Corner für Murau, Christroph Lintschinger zirkelte den Ball gekonnt vor das Tor und Mario Plattner köpfelte wuchtig und unhaltbar zum vielumjubelten 1:0 ein. Nun waren die Murauer auf einmal da und viel stärker. In der 32. Minute hatte Martin Stock nach herrlicher Aktion den zweiten Treffer am Fuß, sein Schuss aus 14 m ging knapp über die Querlatte. Nur zwei Minuten danach spielten die Murauer einen tollen Angriff über die Seite mit scharfem Stanglpass von Dominic Berger zur Mitte, Florian Sperl schloss aus kurzer Distanz ab, doch KSV-Schlussmann Zocher konnte mit tollem Reflex den sicher scheinenden Treffer verhindern. Die Matchuhr zeigte auf die 36. Minute, es gab wiederum Corner für Murau, wieder super Corner von Christoph Lintschinger und diesmal war Michael Autischer mit dem Kopf zum 2:0 erfolgreich. In der 44. Minute, eine super Aktion der Murauer, Outeinwurf für Murau in der eigenen Hälfte auf Lintschinger, dieser ließ sofort auf Florian Meissnitzer weiterlaufen und er spielte einen Traumpass über die KSV-Abwehr hinweg und Dominic Berger lief alleine auf KSV-Schlussmann Zocher zu und vollstreckte sicher zur 3:0 Pausenführung.

Für die Gäste gibt es nichts zu holen

Die zweite Spielhälfte begann wie die erste geendet hatte, Murau war von Anfang an spielbestimmend und gefährlich. Bereits vier Minuten nach Wiederbeginn spielte Dominic Berger einen super Pass in die Tiefe auf Benjamin Pressnitz, dieser war nicht zu halten, lief alleine auf den KSV-Schlussmann zu und vollstreckte sicher ins lange Eck zur 4:0 Führung. Die nächste Top-Möglichkeit fand in der 68. Minute Florian Sperl nach einem Stanglpass vor, sein Schuss aus kurzer Distanz ging um Zentimeter daneben. In der 69. Minute wurde mit herrlichem Pass in den leeren Raum wiederum Benjamin Pressnitz auf die Reise geschickt, er lief alleine auf das KSV Tor zu, den Fans blieb der Torschrei im Halse stecken, sein Schuss zappelte im Außennetz. Die letzte Murauer Großchance fand Gabor Sipöcz vor, er wurde auf der Seite herrlich angespielt, KSV Goalie Zocher war weit vor dem Tor, kam jedoch zu spät, Gabor hatte das Auge und zirkelte den Ball aus 30 m über den Goalie hinweg in Richtung leeres Tor, doch der Ball ging um ein paar Zentimeter am langen Eck vorbei.

Die Gäste waren über die gesamte Spieltzeit gerechnet nur zwei- bis dreimal gefährlich, im ersten Spielabschnitt kamen sie einmal nach einem Dribbling knapp vor das Murauer Tor, die SVU’ler konnten mit vereinten Kräften die Situation bereinigen. In der zweiten Hälfte hatten sie einen gefährlichen Torschuss zu verzeichnen, den Murau Schlussmann Nico Tockner sicher abwehrte und einmal tauchte ein KSV’ler alleine vor dem Murauer Neuzugang (Nico spielte das erste Bewerbsspiel für den SVU) auf, der sehr gute Murauer Goalie wartete lange und gewann das Duell eins gegen eins.

Photocredit: Richard Purgstaller

Textquelle: SVU Murau

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten