Actionreiches Derby: Irdning schickt die Schladminger punktelos nach Hause!

In der Oberliga Nord war am Samstag der ATV Gabriel Irdning im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit dem FC WM-Estriche Schladming zu tun. Und bei diesem Ennstaler Derby kommen die Zuseher voll auf ihre Kosten. Kommt es doch gleich zu drei Elfmetern bzw. zwei Ausschlüssen. Letztendlich haben die Irdninger die Nase knapp vorne. Klar war die Freude groß über diesen ersten Saisondreier. Die Gäste hadern etwas mit dem Schicksal. Zumindest mit einem Zähler hat im Lager der Schladminger schon gerechnet. Der Spielleiter war Gernot Kollmann, assistiert wurde er von Marco Zarnik und Alexander Pintscher. 300 Zuseher waren in der ATV-Riesneralm-Arena mit von der Partie.

(In der Irdninger Kabine war nach dem Derbysieg gegen Schladming natürlich der Bär los)

Torloser erster Abschnitt

Vom Start weg werfen beide Teams alles verfügbare in die Waagschale, um sich einen entsprechenden Vorteil zu verschaffen. Das Derby wird sehr kampfbetont geführt. Hüben wie drüben hat man es augenscheinlich auf der Agenda stehen, beim ersten Saisonspiel gleich voll anzuschreiben. Den ersten Sitze finden die Burgsteiner-Schützlinge in der 24. Minute vor. Aber Irdning-Keeper David Gabriel reagiert hervorragend und kann damit Schlimmeres verhindern. Aber auch der Gastgeber versteht es in der Offensive Akzente zu setzen. In der 39. Minuute hat Dankelmayr die Führung am Fuß. Aber auch Gäste-Tormann Christian Krenn präsentiert sich von seiner besten Seite. So geht es torlos in die Halbzeitpause.

Spektakuläre zweite Spielhälfte

Im zweiten Durchgang geht dann so richtig die Post ab. Die Aktionen überschlagen sich regelrecht. Den Anfang macht die Pichler-Truppe in der 51. Minute. Da nützt Sebastian Schmid die Chance eines Elfmeters und bringt Irdning damit mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später folgt der nächste Strafstoß. Diesmal auf Seiten der Planaistädter, die aber in Torhüter Gabriel ihren Meister finden. Nur Augenblicke später folgt der nächste Aufreger, als Gästespieler Reiter mit Glattrot frühzeitig duschen geschickt wird. In Überzahl gelingt dem Platzherrn in der 74. Minute dann das 2:0. Tobias Dankelmayr steht dabei im Mittelpunkt des Geschehens. In der 83. Minute folgt Elfmeter Nummer drei. Diesmal treffen die Gäste - Adrian Wass sorgt für das 2:1. In der 93. Minute sieht dann mit Hutegger der zweite Schladminger rot. Irdning darf zu guter Letzt über drei Derbypunkte jubeln.

ATV IRDNING - FC SCHLADMING 2:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (51. Schmid/Elfer), 2:0 (74. Dankelmayr), 2:1 (83. Wass/Elfer)

Rote Karten: Reiter (60.), Hutegger (93.) - beide Schladming

Photocredit: ATV Irdning

by: Ligaportal/Roo

