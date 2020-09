In der Erfolgsspur: Bad Mitterndorf weist auch ESV Knittelfeld zurecht!

Details Freitag, 04. September 2020 19:38

Am 2. Spieltag kommt es in der Oberliga Nord zum Aufeinandertreffen des ASV Bad Mitterndorf gegen den ESV Knittelfeld. Und dabei kommt es dazu, dass es den Platzherrn auch in der zweiten Partie gelingt, einen Dreier auf die Habenseite zu bringen. Was doch die Frage aufwirft, wohin die Reise der Bad Mitterndorfer führen wird. Zumindest die Rolle als gefährlicher Außenseiter sollte man diesen schon zubilligen. Anders da die Sachlage bei den den ESV'lern. Zwei Spiele - null Punkte: Den Auftakt hat man sich bei den Eisenbahner wohl etwas anders vorgestellt. Der Spielleiter ist Wolfgang Pucher, assistiert wird er von Kurt Duschek und Ilija Perkosan. 250 Zuseher sind im Grimming Stadion am Freitagabend mit von der Partie.

(Trainer Robert Früstük bleibt mit ESV Knittelfeld auch im zweiten Saisonspiel punktelos)

Torloser erster Spielabschnitt

Während die Salzkammergütler mit dem 3:0-Heimsieg gegen Krieglacher wunschgemäß aus den Startlöchern gekommen sind, haben die Eisenbahner beim Murtal-Derby gegen Lokalrivalen Judenburg, im eigenen Stadion, knapp aber doch das Nachsehen. Aber von dieser an den Tag gelegten Spielfreude war dann in der ersten Hälfte beiderseits nicht wirklich etwas vernehmbar. Da wie dort halten sich die Bemühungen, das Gegenüber zu knacken, sehr in Grenzen. Was aber auch damit zu tun hat, dass man sich in der Defensive keine Blöße gibt. Zweimal keimt so etwas wie Torgefahr auf, aber zurecht geht dem jeweils eine Abseitsposition voraus. So kommt es dass sich die zwei Teams mehr und mehr neutralisieren. Demzufolge kommt dann der 0:0-Halbzeitstand auch wenig überraschend.

Armin Flatscher mit dem Siegestreffer

Welcher Mannschaft gelingt es im zweiten Durchgang die angezogene Handbremse zu lösen? Oder aber verlegt man das Augenmerk mit Fortdauer der Begegnung darauf, diesen einen Zähler festzuhalten? Es sind zumindest hüben wie drüben deutlichere Ambitionen erkennbar, das Spielgerät in des Gegners Tor unterzubringen. Aber sowohl Bad Mitterndorf-Keeper Raphael Wöhri, wie auch sein Gegenüber Michael Kautschitz können die Null halten. Der Gastgeber erweist sich als harte Nuss bzw. gelingt es der favoritisierten Früstük-Truppe nicht, sich entscheidende Vorteile zu verschaffen. Ganz im Gegenteil, in der 71. Minute gelingt es den Ziller-Schützlingen mit 1:0 in Führung zu gehen. Fürstenfeld-Heimkehrer Armin Flatscher steht dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Jetzt waren die Gäste gefordert, aber Bad Mitterndorf bringt den knappen Vorsprung über die noch verbleibende Distanz - Spielendstand: 1:0.

ASV BAD MITTERNDORF - ESV KNITTELFELD 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (71. Flatscher)

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportlicher Leiter ESV Knittelfeld:

"Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Letztlich sind wir dann an uns selber gescheitert. Denn wir hätten eine unserer Möglichkeit nützen müssen. Auch nach dem Gegentreffer war die eine oder andere Chance gegeben. Aber wir agieren vor dem Tor derzeit zu ineffizient. So kommt es, dass wir zumindest einen Punkt liegengelassen haben."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten