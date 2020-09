Heimpleite: Schladming steht gegen agile Trofaiacher auf verlorenen Posten!

Details Freitag, 04. September 2020 23:37

Am Freitagabend traf in der 2. Runde der Oberliga Nord der Tabellenelfte der FC WM-Estriche Schladming vor heimischem Publikum auf den Tabellensiebten den FC Trofaiach. Der FC WM-Estriche Schladming verlor in Runde 1 mit 1:2 gegen ATV Irdning, während der FC Trofaiach 2:1 gegen SV St. Lorenzen/Kn. gewann. Und auch diesmal gelingt es der Lerch-Truppe einen vollen Punktezuwachs gutzuschreiben. Vor allem im zweiten Durchgang versteht man es die Taktzahl zu erhöhen. Die Plainaistädter halten weiter die Null - das hat man sich in Schladming wohl etwas anders vorgestellt. Der Spielleiter war Michael Spörk, assistiert wurde er von Alexander Pintscher und Daniel Hofer. 250 Zuseher waren in der Area mit von der Partie.

(Matchwinner in Schladming war Trofaiach-Kapitän Manuel Faschingbauer, der beide Treffer markiert)

Torloser erster Abschnitt

Vom Start weg begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe. Was die Offensive anbelangt, agiert man anfangs etwas schaumgebremst. Voerst steht es im Mittelpunkt die Null zu halten bzw. in der Defensive nach Möglichkeit nichts zuzulassen. In der 12. Minute gelangen die Hausherren zur ersten dicken Torchance. Aber Trofaiach-Defender Jakob Moritz kann mit letztem Einsatz ein Verlusttor verhindern. Mit Fortdauer des Spiels finden dann auch die Gäste besser in die Begegnung. Aber Torhüter Christian Krenn agiert ohne Fehl und Tadel. Er kann damit das drohende 0:1 abwenden. Aber die Schladminger sind mit Ambitionen ausgestattet, den letzten Derby-Patzer in Irdning auszuwetzen. Die Trofaiacher lassen sich jedoch in der Defensive nicht aus der Reserve locken - Halbzeitstand: 0:0.

Faschingbauer trifft doppelt

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang vorerst nichts gravierendes ändern. Da wie dort geht man bemüht an die Sache heran, ohne aber wirklich für Torgefahr sorgen zu können. Was sich nach einer gespielten Stunde aber doch grundlegend ändern sollte. 66. Minute: Mario Sacer stellt einmal mehr seine Schnelligkeit unter Beweis. Seinen zur Mitte gespielten Ball verwertet dann Routinier Manuel Faschingbauer zur 0:1-Führung. Nur fünf Minuten später beinahe die selbe Szenerie. Wieder ist der 30-jährige Kroate der Vorbereiter, den Rest erledigt auf das Neue Kapitän Faschingbauer - 0:2. Diesen Vorsprung lassen sich die Trofaiacher dann nicht mehr nehmen. Gästespieler Moritz wird in der 80. Minute noch mit der Gelb/Roten Karte frühzeitig duschen. Was aber nichts mehr ändern sollte am 0:2-Spielendstand.

FC SCHLADMING - FC TROFAIACH 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (66. Faschingbauer), 0:2 (71. Faschingbauer)

Gelb/Rote Karte: Moritz (80. Trofaiach)

Stimme zum Spiel:

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Die Partie ist über weite Strecken ausgeglichen verlaufen. Nach dem Seitenwechsel ist es uns gelungen einen Zahn zuzulegen. Wir sind sehr froh über diesen Sieg. Weil wir wissen dass hier in Schladming die Trauben sehr hoch hängen."

Photocredit: FC Trofaiach

by: Ligaportal/Roo

