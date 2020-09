Deutlicher Derbysieg: Obdach fährt in St. Lorenzen/K. fette Beute ein!

Details Samstag, 05. September 2020 20:12

In der 2. Runde der Oberliga Nord duellierten sich der Tabellenzwölfte der SV St. Lorenzen/Kn. und der Tabellenneunte der FC Pabst Alko Rb Obdach. Beide Mannschaften müssen beim Ligastart knappe Niederlagen hinnehmen. Demnach steht da wie dort Wiedergutmachung auf der Tagesordnung. Letztlich gibt es nur für die Obdacher Grund zur Freude. Deren Trainer, Kurt Schwendinger, der lange Zeit in St. Lorenzen der starke Mann war, kann damit an alter Wirkungsstätte einen souveränen Derbydreier gutschreiben. Der Spielleiter war Dalibor Popovic, assistiert wurde er von Zvonimir Mestrovic und Martin Meizenitsch. 220 Zuseher waren im Birkenstadion mit von der Partie.

(Wie hier Kapitän Alexander Hollmann gegen Stefan Schwendinger war St. Lorenzen zumeist den einen Schritt hintennach)

Obdach geht rasch in Führung

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet FC Obdach die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. In der 8. Minute kommt es bereits zum 0:1. Bernard Stjepanovic kann sich dabei mit einem indirekten Freistoßball in die Schützenliste eintragen. Aber mit Fortdauer der Begegnung gelingt es auch den Maier-Schützlingen, Akzente zu setzen. Haziraj und Galun haben das Visier nicht optimal eingestellt bzw. verfehlen beide ihr Ziel nur knapp. Die Gäste beschränken sich vorerst einmal darauf den knappen Eintore-Vorsprung zu verwalten. Was auch gelingen sollte, wenngleich die Obdacher vorerst in der Offensive nicht mehr all zu oft zum antreffen sind - Halbzeitstand: 0:1.

(In der 75. Minute bringt Thomas Reiter die Obdacher mit 2:0 in Führung)

Die Hausherren haben nichts zu bestellen

Auch im zweiten Durchgang werfen die Platzherrn noch einmal alles in die Waagschale, um das Spiel doch noch einmal zu drehen. Aber es sollte nur zu Teilerfolgen reichen bzw. gelingt es nicht die organisierte Obdacher Defensive zu knacken. In der 69. Minute sieht der Spieler Maier die Gelb/Rote Ampelkarte. Von diesem Zeitpunkt an gibt Obdach in Überzahl, das Zepter dann nicht mehr aus der Hand. Angriff auf Angriff rollt in Richtung St. Lorenzen-Tor. Das logische Resultat sind weitere Treffer, gleich drei an der Zahl. In der 75. Minute ist es Thomas Reiter, der für das 0:2 verantwortlich zeichnet. Stefan Schwendinger (80.) und Istvan Kovacs (85.) legen noch ein Schäuferl nach - 0:4. In der Nachspielzeit betreibt Christoph Hubmann noch Resultats-Kosmetik - Spielendstand: 1:4.

SV ST. LORENZEN/KN. - FC OBDACH 1:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (8. Stepanovic), 0:2 (75. Reiter), 0:3 (80. Schwendinger), 0:4 (85. I. Kovacs), 1:4 (93. Hubmann)

Gelb/Rote Karte: Maier (69. St. Lorenzen)

Stimme zum Spiel:

Siegfried Richter, Sektionsleiter Obdach:

"Die Umstellungen die der Trainer vorgenommen hat, haben voll gegriffen. Die Burschen haben stellenweise wie aus einem Guss gespielt. Nach dem Platzverweis war klar, dass wir da nichts mehr anbrennen lassen."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

