Es läuft: Trofaiach fährt zuhause gegen Hinterberg den dritten Sieg ein!

Am Samstag traf in der 3. Runde der Oberliga Nord der Tabellenvierte der FC Trofaiach vor heimischem Publikum auf den Tabellenzehnten den SV Central Dancing Hinterberg. FC Trofaiach gewann in Runde 2 mit 2:0 gegen FC WM-Estriche Schladming, während SV Central Dancing Hinterberg 1:1 gegen ATV Irdning remisierte. Der Gastgeber hat bei diesem Derby die Nase klar vorne. Damit prolongiert die Lerch-Truppe die Erfolgsserie bzw. hält man beim Punktemaximum. Was bei den Hinterbergern anders aussieht. Bislang reicht es für die Hausberger-Mannen nur zu einem Zähler. Der Spielleiter war Franz Krainer, assistiert wurde er von David Novak und Alfred Hofer. 500 Zuseher waren mit von der Partie.

(Vor starker Zuseherkulisse waren es die Trofaiacher, die gegen Hinterberg zumeist den einen Schritt voraus waren)

Trofaiach bestätigt die starke Form

Zu Beginn der Begegnung gelingt es den Hinterbergern durchaus, den Hausherren die Stirn zu bieten. In der 8. Minute hätte es auch gut und gerne 0:1 stehen können. Aber Nico Schickhofer hat sein Visier etwas zu ungenau eingestellt. So kommt es dann in der 11. Minute zum Trofaiacher Führungstreffer. Mario Sacer nützt dabei Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft zum raschen 1:0. Was dann doch mit sich bringt, dass ins Spiel der Trofaiacher die nötige Ruhe einkehrt. In der 23. Minute leuchtet dann ein 2:0 von der Anzeigetafel. In Anschluss an einem weiten Einwurf gelangt Kapitän Manuel Faschingbauer zum Kopfball, der sich diese Chance nicht nehmen lässt. Jetzt läuft das Werkl des Gastgebers augenscheinlich auf vier Zylindern. In der 38. Minute kommt es noch zum 3:0: Über Lipp und Sacer kommt das Spielgerät zu Kevin Briza, der dann die deutliche Halbzeitführung sicherstellt.

Hinterberg gelangt nur zu Teilerfolgen

Auch im zweiten Durchgang, es kommt in einem fair geführten Derby zu keiner einzigen Verwarnung, haben die Trofaiacher soweit alles unter Kontrolle. Wenngleich es nach Wiederbeginn die Hinterberger sind, die darum bemüht sind, doch noch etwas Zählbares zu verbuchen. Aber was auch versucht wird, es gelingt nicht, die straff organisierte Defensive der Heimischen auszuhebeln. In der 63. Minute hätte es vielleicht noch einmal spannend werden können. Aber Keeper Sascha Stradner gelingt es die Null zu halten. In der 69. Minute kommt es zum nächsten Trofaiacher Tor. Nach einem weiten Abschlag nützt Mario Sacer die Gunst der Stunde. Er umkurvt noch Gäste-Torhüter Ilir Delijaj und schiebt zum 4:0 ein. Damit waren auch die allerletzten Zweifel beseitigt. In der Schlussphase liegt noch Treffer Nummer fünf in der Luft - es bleibt aber 4:0-Spielendstand.

FC TROFAIACH - SV HINTERBERG 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (11. Sacer), 2:0 (23. Faschingbauer), 3:0 (38. Briza), 4:0 (69. Sacer)

Stimme zum Spiel:

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Der Derbysieg geht sowas von in Ordnung. Mit unserem geradlinigen, zielorientierten Angriffsspiel haben wir die Hinterberger vom Start weg unter Druck gesetzt. Jetzt wartet Judenburg auf uns, natürlich wollen wir auch dort etwas reißen."

Photocredit: FC Trofaiach

by: Ligaportal/Roo

