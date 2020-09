Starke Ansage: Hinterberg gelingt gegen Obdach der erste Saisonsieg!

Details Samstag, 19. September 2020 08:09

Am 4. Spieltag trifft in der Oberliga Nord der SV Central Dancing Hinterberg auf den FC Pabst Alko Rb Obdach. Dabei gelingt es der Hausberger-Truppe zu überraschen und als Außenseiter den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen zu bringen. Die Obdacher, die letzten beiden Partien wurden gewonnen, müssen hingegen wieder einmal eine Niederlage hinnehmen. Der Spielleiter war Michael Weiland, assistiert wurde er von Andreas Kegel und Ivo Petrusic. 90 Zuseher waren in der Autohaus Stockreiter Arena mit von der Partie.

(Trainer Hannes Hausberger schafft es mit Hinterberg gegen seinen Ex-Verein Obdach den ersten Sieg gutzuschreiben)

Hinterberg spielt groß auf

Den Hinterbergern gelingt es den höher eingeschätzten Obdachern vom Start weg gehörig den Marsch zu blasen. Mit einem geradlinigen Angriffsspiel gelingt es dem Gastegeber, die Schwendinger-Schützlinge ganz gehörig zu beschäftigen. Was angesichts der letzten Ergebnisse doch einigermaßen überraschend kommt. In der 27. Minute können sich die Hausherren dann erstmalig für ihre getätigten Bemühungen belohnen. Patrick Feiel bringt einen Ball zur Mitte, dort nützt Kapitän Marco Lackmaier die Gunst der Stunde und markiert das 1:0. Was aber noch nicht alles sein sollte. So gelingt es den Hausherren noch im ersten Abschnitt "vorsichtshalber" zwei Treffer draufzupacken. Tobias Breidler ist es, der zweimal den Weg durch die Mitte findet (33., 38.) und damit den deutlichen 3:0-Halbzeitstand sicherstellt.

Für Obdach gibt es nichts zu erben

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, können sich die Gäste dann besser in Szene setzen. Aber man ist doch weit davon entfernt, das Spiel vielleicht noch zu drehen. Die Hinterberger machen das sehr geschickt, indem man den Gegner kommen lässt, um dann im Gegenstoß wieder gefährlich zu werden. Auch das Tor zum 3:1, Florian Rieger bestätigt dabei seine gute Form, sollte an der Spielcharakteristik dann nichts wesentliches zu ändern. Die Obdacher werfen daraufhin zwar noch einmal alles verfügbare in die Waagschale, um noch heranzukommen. In Summe betrachtet bleibt es aber nur bei Teilerfolgen. Hinterberg darf verdienterweise über den ersten Saisoerfolg jubeln - Spielendstand: 3:1.

SV HINTERBERG - FC OBDACH 3:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (27. Lackmaier), 2:0 (33. Breidler), 3:0 (38. Breidler), 3:1 (50. Rieger)

Stimme zum Spiel:

Hannes Hausberger, Trainer Hinterberg:

"Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Aber die Burschen haben die Aufgabe hervorragend gelöst. Das Auftreten, vor allem in der ersten Hälfte, war aller Ehren von uns. Wichtig wird jetzt sein, diese Form auch in den nächsten Partien auszuspielen."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten