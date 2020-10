Im Aufwind: Auch Hinterberg ist kein Hindernis für die KSV Amateure!

Details Freitag, 02. Oktober 2020 22:57

Am Freitag durften sich die Besucher in der Oberliga Nord auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den SV Central Dancing Hinterberg und den Kapfenberger SV Amateure freuen. Und dabei gelingt es den "Jungfalken" auch im vierten Spiel infolge erfolgreich zu bleiben. So schafft man es starke 10 Punkte gutzuschreiben. Bei den Hinterbergern hingegen sieht der Sachverhalt entschieden anders aus. Bislang reicht es in den 6 Spielen gerade einmal zu 4 Körndl. Demzufolge muss die Hausberger-Truppe sehr aufpassen, um sich nicht im unteren Tabellenbereich einzunisten. Der Spielleiter war Christian Pock, assistiert wurde er von Daniel Kreiner und Alois Wagner. 120 Zuseher waren in der Autohaus Stockreiter Arena mit von der Partie.

(Sieg in Hinterberg! Derzeit sind die KSV Amateure von nichts und niemanden aufzuhalten)

Für Hinterberg gibt es nichts zu erben

Die jungen Kapfenberger sind grottenschlecht in die Meisterschaft gestartet. So setzt es in den ersten beiden Runden in Murau und in Krieglach kräftige Abreibungen. Aber seit dem 3. Spieltag läuft das Werkl der Jovic-Truppe auf vier Zylindern. Das müssen diesmal auch die Hinterberger wohl oder übel zur Kenntnis nehmen. Praktisch vom Start weg steht der Nachzügler auf verlorenen Posten. In der ersten halben verkauft sich der Hausherr noch sehr teuer bzw. gelingt es auch die Null festzuhalten. Dann aber geht es Schlag auf Schlag. Innerhalb von nur neun Minuten netzen die Gäste gleich dreimal ein. Zweimal Sascha Fischl (31., 38.) und Leke Krasniqi, der einen Freistoßball versenkt (29.), sind dabei die Hauptprotargornisten - Halbzeitstand: 0:3.

Kapfenberger Erfolgslauf hält an

Mit einem komfortablen Dreitorevorsprung ausgestattet, lassen die Gäste dann im zweiten Durchgang, Ball und Gegner laufen. Den Hinterbergern muss man bescheinigen, trotz der aussichtslosen Lage nicht aufgesteckt zu haben. Aber zu holen gibt es dann klarerweise nichts mehr. Eben weil die KSV'ler es bestens verstehen, nichts mehr zuzulassen. In der Schlussphase gelingt es den Kapfenbergern dann noch ein Tor draufzupacken. Der umtriebigen Sascha Fischl kann mit seinem dritten Treffer den Spielstand auf 0:4 erhöhen. Zumindest der, vollauf verdiente Ehrentreffer, gelingt dem Platzherrn dann noch. Marco Lackmaier trägt in der 89. Minute für den 1:4-Spielendstand Sorge.

SV HINTERBERG - KSV AMATEURE 1:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (29. Krasniqi), 0:2 (31. Fischl), 0:3 (38. Fischl), 0:4 (84. Fischl), 1:4 (89. Lackmaier)

