Aufsteigender Ast: Schladming punktet auch gegen Kindberg-Mürzhofen voll!

Details Freitag, 02. Oktober 2020 23:44

Am Freitag traf der FC WM-Estriche Schladming in der Oberliga Nord auf den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Aus diesem Vorhaben wird aber nichts, weil es die Planaistädter erneut hervorragend bewerkstelligen, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Demnach verzeichnen die Burgsteiner-Mannen nach der 6. Runde nun 7 Punkte. Die Mürztaler hingegen, die zuletzt im Aufwind waren, müssen nun wieder einen Rückschlag hinnehmen. Aktuell hält die Pitter-Truppe bei 9 Zählern. Der Spielleiter war Stefan Sprung, assistiert wurde er von Bernhard Reiter und Peter Schuhajek. 200 Zuseher waren in der Area mit von der Partie.

(Daniel Krammel markierte noch vor der Pause den wichtigen Schladminger Ausgleichstreffer)

Schladming heizt den Gästen ein

In den ersten drei Runden sind die Schladminger ordentlich auf die Nase gefallen. In Irdning, gegen Trofaiach und in Obdach gibt es nichts zu holen. Demnach war man auch rasch als Abstiegskanditat abgestempelt. Aber in den letzten drei Spielen hat man sich von einer anderen Seite präsentiert bzw. kann man zeigen, was man wirklich drauf hat. Denn nach dem Heimsieg gegen starke Murauer und dem Punkt bei den KSV Amateuren, gelingt es nun Kindberg-Mürzhofen in die Schranken zu weisen. Und die Mürztaler sind nicht irgendwer, die letzten beiden Partien kann man mit 11:4-Toren für sich entscheiden. Auch den 0:1-Rückstand in der 29. Minute, Dominik Leitner markiert sein 4. Saisontor, kann Schladming wegzustecken. Noch vor dem Pausenpfiff kommt es zum 1:1-Ausgleich. Daniel Krammel kann sich dabei in der 38. Minute in die Schützenliste eintragen.

Kindberg-Mürzhofen hat das Nachsehen

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu acht Verwarnungen, gelingt es den Schladmingern bestens, den angriffsfreudigen Mürztalern die Stirn zu bieten. Zuletzt ballert Kindberg-Mürzhofen aus allen Rohren. Aber diesmal war man sehr viel mit der Defensive beschäftigt, wonach auch das Spiel nach vorne auf der Strecke bleibt. Anders da schon der Platzherr, der in der 50. Minute durch Johannes Felsner, erstmalig in Führung gehen kann. Nach diesem 2:1 war eine Reaktion auf Seiten der Gäste gefragt. Die folgt auch, aber die Schladminger erweisen sich als straff organisiert. Was dazu führt, dass man nichts mehr anbrennen lässt. Erwähnenswert ist das Startdebüt des erst 15-jährigen Christoph Kollau, der in der Abwehr der Heimischen sehr abgeklärt zur Sache geht. Zu guter Letzt kann Schladming den Erfolgslauf fortsetzen - Spielendstand: 2:1.

FC SCHLADMING - FC KINDBERG-MÜRZHOFEN 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (29. Leitner), 1:1 (38. Krammel), 2:1 (50. Felsner)

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Funktionär Schladming:

"Der Siegeswille war einfach unsererseits ausgeprägter. Was dann auch den Ausschlag gegeben hat, dass wir drei Punkte verzeichnen können. Ich denke, dass wir unseren Fehlstart nun endgültig vom Tisch gewischt haben."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo