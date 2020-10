Voll mit dabei: Bad Mitterndorf schickt Obdach punktelos nach Hause!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 19:23

Am 6. Spieltag treffen in der Oberliga Nord am Sonntag der ASV Bad Mitterndorf und der FC Pabst Alko RB Obdach aufeinander. Und dabei gelingt es den Salzkammergütlern einmal mehr, entsprechende Heimstärke an den Tag zu legen. In der Tabelle rangiert die Ziller-Truppe nun, mit nur drei Punkten hinter dem Tabellenführer Judenburg, am starken 4. Platz. Der Plafond scheint aber damit noch nicht erreicht zu sein. Bei den Obdachern hingegen sieht der Sachverhalt etwas anders aus. In den letzten drei Partien gibt es für die Schwendinger-Schützlinge bei 1:13-Toren nichts zu holen. Der Spielleiter war Markus Schweiger, assistiert wurde er von Markus Pöllabauer und David Präpasser. 200 Zuseher waren im Grimming Stadion mit von der Partie.

(Mit dem Heimsieg gegen Obdach sind Armin Flatscher & die Bad Mitterndorfer voll mit dabei im Spitzenfeld der Tabelle)

Die Obdacher agieren völlig zahnlos

Die Zirbenländer haben stark in die Punktejagd gefunden, wie 6 Punkte aus drei Partien verdeutlichen. Aber plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ist der Spielfluß völlig abhanden gekommen. Auch in Bad Mitterndorf vermitteln die Obdacher vom Start weg einen völlig verunsicherten Eindruck. Was die Hausherren, die nun auch im vierten Heimspiel unbesiegt bleiben, zu nützen wissen. In der Anfangsviertelstunde ist noch wenig Betrieb am Grasgrün. Trotzdem gelingt es dem Platzherrn in der 15. Minute mit 1:0 in Führung zu gehen. Andreas Pliem profitiert dabei von Unstimmigkeiten in der Gästeabwehr. Die Antwort der Obdacher ist, dass es keine Antwort gibt. Bad Mitterndorf bleibt am Drücker und gelangt auch weiteren Möglichkeiten. Ein Schachner-Schuss verfehlt sein Ziel noch knapp, aber in der 39. Minute raschelt es erneut im Gebälk. Hartwig Seebacher schließt eine sehenswerte Einzelaktion mit dem 2:0-Halbzeitstand ab.

Bad Mitterndorf hat alles unter Kontrolle

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs gerecht verteilten Verwarnungen, vermisst man das nötigen Aufbäumen bei den Obdachern. Nur vereinzelnd gelingt es sich vor des Gegners Tor blicken zu lassen. Dann fehlt es aber an der nötigenTorgefährlichkeit, wonach die Heimischen keinerlei Probleme haben, den Zweitore-Vorsprung erfolgreich zu verwalten. Nach einer Stunde Spielzeit erhöht Bad Mitterndorf wieder die Schlagzahl, was sich auch bald in weiteren Toren niederschlägt. In der 62. Minute verfehlt Kapitän Stephan Schachner auf das Neue sein anvisiertes Ziel Aber in der 71. Minute klappt das dann mit einem erfolgreichen Abschluss - neuer Spielstand: 3:0. Als Draufgabe kommt es in der 80. Minute noch zum vierten Treffer. Christoph Gassner trifft per Innenstange zum hochverdienten 4:0-Spielendstand.

ASV BAD MITTERNDORF - FC OBDACH 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (15. Pliem), 2:0 (39. Seebacher), 3:0 (71. Schachner), 4:0 (80. Gassner)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo