Lastminute-Tor: Krieglach schafft es in Irdning anzuschreiben!

Details Samstag, 10. Oktober 2020 07:19

Am 7. Spieltag treffen in der Oberliga Nord der ATV Gabriel Irdning und der TUS EKRO Krieglach aufeinander. Und dabei geht es hin und her, letztendlich kommt es zu einem leistungsgerechten Unentschieden. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Irdninger nun bei 9 Punkten halten. Die Mürztaler sind bereits seit drei Spielen unbesiegt, was dann 10 Zähler mit sich bringt. Der Spielleiter war Adnan Dambo, assistiert wurde er von Vedad Emso und Stojan Vukota. 200 Zuseher waren in der Riesneralm-Arena mit von der Partie.

(Bernd Rindler zeichnete für das Irdninger 2:1-Führungstor verantwortlich)

Es kommt zum offenen Schlagabtausch

Das Spiel ist gerade einmal 2 Minuten alt, schon haben die Hausherren Grund zum Jubel. Sebastian Schmid ist es, der die Pichler-Schützlinge frühzeitig mit 1:0 in Führung bringt. Was die Gäste aber nicht wirklich nachhaltig aus der Balance werfen sollte. So gelingt es bereits in der 12. Minute den 1:1-Gleichstand herzustellen. Dabei ist Dominik Knabl mit einem Elfmeter erfolgreich. Nachfolgend kommt es zu einer Begegnung, die vollends auf Augenhöhe abläuft. Die Spielanteile der beide Tabellen-Nachbarn halten sich weitgehendst die Waage. Die Irdninger zeigen dabei auf, dass man im eigenen Stadion bei Gelegenheit, jede Mannschaft in die Knie zwingen kann. Bei den Krieglachern ist die Brust nach den beiden Erfolgen zuletzt in Unzmarkt und gegen St. Lorenzen, breit. Mit dem 1:1-Unentschieden geht es in die Halbzeitpause.

Krieglach mit dem Lastminute-Tor

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu 7 Verwarnungen, ist es nicht vorausehbar, wer denn nun letztlich die Nase vorne haben wird. Den Irdningern gelingt es wiederum erfolgreich zu starten. Diesmal dauert es etwas länger, in der 54. Minute gelingt Bernd Rindler der Treffer zum 2:1. Jetzt hat man es auf Seiten des Gastgebers augenscheinlich vor, diese drei Heimpunkte auch festzuhalten. Die Krieglacher laufen nun Gefahr, bei dieser Freitagabend-Begegnung eine Niederlage auszufassen. Die Irdninger verkaufen sich in der Defensive sehr teuer bzw. kann man die Schotten dicht halten. Aber eben nur bis zur 90. Minute, da gelingt es den Krieglachern in der Person von Kapitän Marco Gfrerer, doch noch auszugleichen - Spielendstand: 2:2.

ATV IRDNING - TUS KRIEGLACH 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (2. Schmid), 1:1 (12. Knabl/Elfer), 2:1 (54. Rindler), 2:2 (90. Gfrerer)

Stimme zum Spiel:

Michael Gärtner, Trainer Krieglach:

"Wir haben uns trotz des raschen Rückstand, stark zurückgekämpft. Aufgrund des Spielverlaufs bin ich mit dem Punkt zufrieden. Wenngleich es immer eine glückliche Sache ist, wenn man in der Schlussminute ausgleicht."

Photocredit: ATV Irdning

by: Ligaportal/Roo