Gepunktet beim Leader: Unzmarkt mit dem Remis in Trofaiach!

Details Samstag, 10. Oktober 2020 20:21

Am 7. Spieltag trafen in der Oberliga Nord der FC Stadtwerke Trofaiach und der SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg aufeinander. Und dabei gelingt es den Gästen mit dem interimistischen Trainerduo Schalk/Leitner, überraschenderweise einen Punkt gutzuschreiben. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Unzmarkter nun bei durchaus vorzeigbaren 10 Punkten halten. Die Trofaiacher sind unbesiegt an der Tabellenspitze antreffbar. Was sich aber angesichts der knappe Punkteabstände auch rasch ändern kann. Der Spielleiter war Martin Wangg, assistiert wurde er von Senaid Covic und Ewald Dolliner. 100 Zuseher waren mit von der Partie.

(Torschütze Julian Ruttnig war in Trofaiach der stärkste Unzmarkter Spieler)

Unzmarkt kann die Stirn bieten

In den Anfangsminuten sind es die Heimischen, die es verstehen, gefährliche Angriffe vorzutragen. Aber die Unzmarkter zeigen sich in der Defensive gefestigt bzw. lässt man sich nicht aus den Angeln heben. Mit dem ersten vorgetragenen Angriff gelingt es den Gästen dann mit 0:1 in Führung zu gehen. Nach einem weiten Freistoßball nützt Julian Ruttnig die Gunst der Stunde und bringt die Murtaler frühzeitig in Führung. Daraufhin fühlen sich die Unzmarkter so richtig wohl in der Partie. Trofaiach-Keeper Stradner muss sein ganzes Können aufbieten, um das 0:2 zu verhindern. Mit Fortdauer des Spiels können sich dann aber auch die Lerch-Schützlinge immer besser in Szene setzen. 32. Minute: Nach einem Pajic-Assist ist es Mario Sacer, der für das 1:1 verantwortlich zeichnet. Aber Unzmarkt bleibt auch danach lästig - mit dem Gleichstand geht es in die Halbzeitpause.

Chancen bleiben beiderseits ungenützt

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es nur zwei Verwarnungen, steht die Begegnung Spitz auf Kopf. Was heißt, dass das Pendel jederzeit in die oder in die andere Richtung ausschlagen kann. Nachdem es die Unzmarkter bewerkstelligen, nach Wiederbeginn für die ersten Nadelstiche zu sorgen, wissen auch die Hausherren sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Aber aus hervorragenden Möglichkeiten kann man kein Kapital schlagen. Was die Brust der Gäste noch breiter werden lässt. Jetzt gilt es zumindest diesen einen Punkt beim Titelmitfavoriten festzuhalten. Andererseits schafft man es den Spagat zu finden und selber auch zu kontern. Wie in der 71. Minute, als Torschütze Ruttnig knapp am zweiten Tor vorbeischrammt. Nachdem sich auch Trofaiach zu unentschlossen vor des Gegners Tor bleibt, sollte es letztlich bei der 1:1-Punkteteilung bleiben.

FC TROFAIACH - SV UNZMARKT 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (7. Ruttnig), 1:1 (32. Sacer)

Stimme zum Spiel:

Philipp Ruttnig, Sportlicher Leiter Unzmarkt:

"Nach den Turbulenzen zuletzt, sind wir sehr froh über das Unentschieden. In Trofaiach darf man nicht rechnen damit anzuschreiben, deshalb sind wir mit dem "Bonuspunkt" auch sehr happy."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo