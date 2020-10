Keine Überraschung: Schladming punktet beim Letzten St. Lorenzen/Kn. voll!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 17:26

Am Sonntag-Vormittag traf der SV St. Lorenzen/Kn. in der Oberliga Nord auf den FC WM-Estriche Schladming. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Dieses Vorhaben können die Planaistädter dann auch realisieren. Mit dem Auswärtssieg hält die Burgsteiner-Truppe nun nach 7 Spielen bei 10 Punkten. Der Aufwärtstrend findet seine Fortsetzung. Den Hollmann-Schützlingen hingegen stehen weiterhin stürmische Zeiten ins Haus. Punktelos mit 6:24-Toren, ist man weiter uneingeschränkter Träger der roten Laterne. Der Spielleiter war Serdar Altun, assistiert wurde er von Helmut Nestler und Ilirjan Xheka. 100 Zuseher waren im Birkenstadion mit von der Partie.

(44. Minute: Daniel Krammel hat die Schladminger soeben mit 2:0 in Führung gebracht)

Schladming legt die Basis zum Erfolg

FC WM-Estriche Schladming spielt in den Anfangsminuten mutig nach vorne und darf früh den Führungstreffer bejubeln. In Minute 8 drückt Simon Petscharnig den Ball über die Linie und stellt auf 0:1. Mit diesem raschen Tor gelingt es den Schladmingern bestens, das Spiel soweit zu kontrollieren. St. Lorenzen/Kn. agiert, bedingt durch die letzte Unserie, sehr verunsichert, im Spiel nach vorne. Der Gegner erweist sich aber auch als organisiert bzw. gelingt es die Schotten dicht zu halten. Kann man doch einmal die Gästeabwehr umkurven, steht mit Christiann Krenn immer noch ein verlässlicher Torhüter zwischen den Pfosten. Als man dann schon allerorts damit rechnet, dass in der ersten Hälfte nichts mehr passieren sollte, kommt es doch noch zum 0:2. Daniel Krammel kann sich dabei in der 44. Minute in die Schützenliste eintragen.

(Der Schladminger David Hutegger wird von Bujar Haziraj und Helmut Haslinger in die Mangel genommen)

Für den Nachzügler gibt es nichts zu holen

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu 5 Verwarnungen, ist dann wohlweislich der Wurm im Spiel des Gastgebers drinnen. Das Bemühen darf man St. Lorenzen/Kn. wahrlich nicht absprechen. Aber derzeitig kann man versuchen was man will, es geht vollends erfolglos vonstatten. Anders da die Schladminger, denen es in der 63. Minute gelingt, auf 0:3 zu erhöhen. Sebastian Auer ist dabei mit einem Elfmeter erfolgreich. Damit werden freilich auch die letzten Zweifel beseitigt bzw. steht fest, dass die Murtaler im 7. Spiel die 7. Leermeldung ausfassen werden. Zumindest das Anschlusstor sollte den Heimischen noch gelingen und das hat man sich alleweil verdient. Florian Wechselberger sorgt in der 82. Minute für den 1:3-Spielendstand.

SV ST. LORENZEN/KN. - FC SCHLADMING 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (8. Petscharnig), 0:2 (44. Krammel), 0:3 (63. Auer/Elfer), 1:3 (82. Wechselberger)

