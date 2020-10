Remis-Spezialist: Trofaiach büßt gegen Krieglach die Leaderposition ein!

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 08:00

In der 9. Runde der Oberliga Nord duellierten sich der Tabellenerste der FC Trofaiach und der Tabellenelfte der EKRO Tus Krieglach-Fußball. In der letzten Runde remisierte der FC Trofaiach mit 1:1 gegen den ATV Gabriel Irdning. Im letzten direkten Duell trennten sich beide Mannschaften mit einem Remis. Auch diesmal kam es etwas überraschend zu einem Unentschieden. Die Krieglacher konnten sich damit für die bittere 0:8-Heimklatsche gegen Schladming rehabilitieren. Zugleich schaffte es die Gärtner-Truppe auch, den Tabellen-Anschluss wieder herzustellen. Die Trofaiacher sind zwar immer noch unbesiegt. Aber die Lerch-Mannen laufen nun schon drei Runden lang einem Sieg hinterher. Der Spielleiter war Rene Stachel, assistiert wurde er von Gerhard Koller und Manuel Stüber.

(Die Freude war groß bei den Krieglachern nach dem Punktezuwachs in Trofaiach)

Krieglach ist voll im Bilde

Vom Start weg verstehen es die Mürztaler bestens, sich teuer zu verkaufen. Wölfler ist es, der in der 9. Minute erstmalig Keeper Stradner auf den Prüfstand stellt. Aber die Trofaiacher wissen baldigst eine Antwort darauf zu geben. 12. Minute: Sacer bringt den letzten Verteidiger in Bedrängnis, dieser mit dem schlechten Pass direkt auf Paul Leitner, dessen Schuss streift aber am Tor vorbei. Daraufhin geht die Partie ausgeglichen über die Bühne. Den Gästen gelingt es vollauf Paroli zu bieten bzw. kann man nach einer gespielten halben Stunde sogar in Führung gehen. Starke Aktion über links, der Ball kommt zu Markus Wölfler und der verwertet sehenswert aus zentraler Position hoch zum 0:1 ins lange Eck! Aber nur fünf Minuten später gelingt es dem Gastgeber auszugleichen. Zentral aus 16 Metern trifft Fabian Heilinger mit einem ruhenden Ball zum 1:1-Halbzeitstand ins Objekt der Begierde.

Trofaiach legt nun einen Zahn zu

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, halten sich vorerst die Spielanteile die Waage. Was auch für die Ausgewogenheit der Liga spricht. So steht praktisch jede Partie auf des Messers Schneide bzw. gibt es keinen echten Favoriten mehr. 52. Minute: Riesen-Chance für den FCT! Sacer verzögert das Spiel gut am rechten Rand des Strafraumes, bringt die Zuckerflanke auf Kapitän Faschingbauer, doch dessen Abschluss verfehlt dann das Tor knapp. Nachfolgend ist es dann doch der Platzherr, der die besseren Momente verzeichnet. Aber die Lücke im Abwehrverbund der Gäste wird nicht mehr gefunden. In den Schlussminuten gelangen auch die Krieglacher noch zu einer guten Gelegenheit. Letztendlich bleibt es dann aber beim soweit leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

FC TROFAIACH - TUS KRIEGLACH 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (30. Wölfler), 1:1 (35. Heilinger)

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, Sportlicher Leiter Krieglach:

"Mit einem großen Kämpferherz ist es unserer Mannschaft gelungen, am heißen Trofaiacher Boden anzuschreiben. Darauf lässt sich aufbauen bzw. war dieses Erfolgserlebnis nach der letzten Abfuhr vor den eigenen Zusehern, dringend nötig."

